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  4. Гризманн – новоиспеченный рекордсмен-гвардеец сборной Франции
Чемпионат мира
04 декабря 2022, 17:49 |
1254
0

Гризманн – новоиспеченный рекордсмен-гвардеец сборной Франции

Нападающий демонстрирует завидную стабильность

04 декабря 2022, 17:49 |
1254
0
Гризманн – новоиспеченный рекордсмен-гвардеец сборной Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

Форвард Антуан Гризманн начал с первых минут матч 1/8 финала чемпионата мира в Катаре между сборными Франции и Польши. Соперники, как известно, выясняют свои отношения в Дохе.

Для 31-летнего игрока атаки французской команды эта игра стала 71-й подряд в форме национальной сборной. Это новый национальный рекорд.

Sport.ua проводит текстовую трансляцию матча Франция – Польша.

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Антуан Гризманн сборная Франции по футболу
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Источник ФИФА
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