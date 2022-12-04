Гризманн – новоиспеченный рекордсмен-гвардеец сборной Франции

Форвард Антуан Гризманн начал с первых минут матч 1/8 финала чемпионата мира в Катаре между сборными Франции и Польши. Соперники, как известно, выясняют свои отношения в Дохе.

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Для 31-летнего игрока атаки французской команды эта игра стала 71-й подряд в форме национальной сборной. Это новый национальный рекорд.

Sport.ua проводит текстовую трансляцию матча Франция – Польша.