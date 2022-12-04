Чемпионат мира04 декабря 2022, 17:49 |
1254
0
Гризманн – новоиспеченный рекордсмен-гвардеец сборной Франции
Нападающий демонстрирует завидную стабильность
04 декабря 2022, 17:49 |
1254
0
Форвард Антуан Гризманн начал с первых минут матч 1/8 финала чемпионата мира в Катаре между сборными Франции и Польши. Соперники, как известно, выясняют свои отношения в Дохе.
- Следите за ЧМ-2022 в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua
Для 31-летнего игрока атаки французской команды эта игра стала 71-й подряд в форме национальной сборной. Это новый национальный рекорд.
Sport.ua проводит текстовую трансляцию матча Франция – Польша.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 декабря 2022, 14:55 10
Артему Дзюбе не понравилось, как играют Нидерланды и США
Бокс | 04 декабря 2022, 00:33 3
Смотрите видео нокаута в бою Фьюри - Чисора
Футбол | 04.12.2022, 04:40
Футбол | 04.12.2022, 15:50
Бокс | 03.12.2022, 21:31
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.12.2022, 19:32
03.12.2022, 22:15 8
04.12.2022, 00:15 26
04.12.2022, 02:13
03.12.2022, 10:00 2
03.12.2022, 11:28 10
04.12.2022, 11:40
03.12.2022, 22:57 41