Джердан ШАКИРИ: «Швейцарии против Португалии нужно что-то особое»

Нападающий сборной Швейцарии Джердан Шакири поделился ожиданиями от будущего поединка 1/8 финала чемпионата мира, проходящего в Катаре, с командой Португалии. Соперники, как известно, сойдутся на поле во вторник, 6 декабря, начало игры – в 21:00 по киевскому времени.

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«Для меня это будет совершенно по-другому, потому что это не товарищеская игра, не Лига наций. Давление высокое, и поэтому сейчас важно, как игроки справляются с этим давлением.

Нам нужно что-то особое. Португалия, честно говоря, хорошая команда, и для меня она так же фаворит в этой игре, но мы знаем и свои качества. Мы постараемся показать хорошую, особенную игру и доставить им много проблем.

Главное – добиться особенного выступления всей команды, потому что вы знаете, мы Швейцария — у нас в составе нет Криштиану. Если все смогут показать свою лучшую игру, то я уверен, что у нас есть шанс пройти дальше», – заявил Шакири.

Ранее стало известно, что Джердан Шакири в истории ЧМ встал в один ряд с Лионелем Месси и Криштиану Роналду.