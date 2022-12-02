В одном ряду с Месси и Роналду. Шакири отметился голом на ЧМ-2022

Нападающий сборной Швейцарии Джердан Шакири в матче 3-го тура групповой стадии ЧМ-2022 с командой Сербии стал автором гола на 20-й минуте. Его голевой удар стал премьерным в матче.

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31-летний Шакири смог забить гол на третьем подряд мундиале. Из ныне действующих футболистов лишь нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и форвард команды Португалии Криштиану Роналду забивали голы на ЧМ-2014 и ЧМ-2018, а также нынешнем мундиале.

Шакири в настоящий момент на клубном уровне защищает цвета клуба МЛС «Чикаго Файр». На его счету в общей сложности 110 матчей, 26 голов и 31 ассист в форме сборной Швейцарии.