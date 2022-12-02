ВИДЕО. Шакири открыл счет в матче с Сербией

Сегодня, 2 декабря, сборная Швейцарии в третьем туре ЧМ-2022 играет с Сербией. На 20-й минуте швейцарцы открыли счет в матче благодаря голу Джердана Шакири.

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Видео гола Шакири: