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  4. ВИДЕО. Шакири открыл счет в матче с Сербией
Чемпионат мира
02 декабря 2022, 21:38 |
330
0

ВИДЕО. Шакири открыл счет в матче с Сербией

Швейцарцы вышли вперед

02 декабря 2022, 21:38 |
330
0
ВИДЕО. Шакири открыл счет в матче с Сербией
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 2 декабря, сборная Швейцарии в третьем туре ЧМ-2022 играет с Сербией. На 20-й минуте швейцарцы открыли счет в матче благодаря голу Джердана Шакири.

Видео гола Шакири:

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Источник Sport.ua
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