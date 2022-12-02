Чемпионат мира02 декабря 2022, 21:38 |
330
0
ВИДЕО. Шакири открыл счет в матче с Сербией
Швейцарцы вышли вперед
02 декабря 2022, 21:38 |
330
0
Сегодня, 2 декабря, сборная Швейцарии в третьем туре ЧМ-2022 играет с Сербией. На 20-й минуте швейцарцы открыли счет в матче благодаря голу Джердана Шакири.
- Следите за ЧМ-2022 в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua
Видео гола Шакири:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 декабря 2022, 22:57 18
Немцы на втором подряд мундиале не могут выйти из группы
Футбол | 02 декабря 2022, 12:00 1
Мундиаль будет проходить с 20 ноября по 18 декабря в Катаре
Бокс | 02.12.2022, 15:25
Футбол | 02.12.2022, 01:50
Футбол | 02.12.2022, 20:15
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.12.2022, 20:49 3
02.12.2022, 08:00
30.11.2022, 22:59 43
01.12.2022, 00:05 12
01.12.2022, 07:20 1
30.11.2022, 23:59
02.12.2022, 13:11
01.12.2022, 18:56 35