МУСИАЛА: «Для Германии этот чемпионат мира должен был стать чем-то большим»

Хавбек сборной Германии Джамал Мусиала прокомментировал невыход команды из группы на мундиале, который проходит в Катаре. Подопечные Ханса-Дитера Флик

Следите за ЧМ-2022 в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua

«На данный момент мне все еще трудно подобрать нужные слова. Этот чемпионат мира должен был стать для нас чем-то большим. Мы ставили перед собой гораздо более высокие цели. Определенно! Разочарование сейчас велико.

Я переварю этот опыт в ближайшие недели и использую его, чтобы извлечь из него уроки. В 2023 году буду биться с огромной мотивацией. Большое спасибо за поддержку и сообщения – это очень много значит для меня», – написал Мусиала.

Ранее сообщалось, что Джамал Мусиала стал лучшим дриблером групповой стадии ЧМ-2022.