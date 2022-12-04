МУСИАЛА: «Для Германии этот чемпионат мира должен был стать чем-то большим»
Немецкой полузащитник – о выступлении бундестим в Катаре
Хавбек сборной Германии Джамал Мусиала прокомментировал невыход команды из группы на мундиале, который проходит в Катаре. Подопечные Ханса-Дитера Флик
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«На данный момент мне все еще трудно подобрать нужные слова. Этот чемпионат мира должен был стать для нас чем-то большим. Мы ставили перед собой гораздо более высокие цели. Определенно! Разочарование сейчас велико.
Я переварю этот опыт в ближайшие недели и использую его, чтобы извлечь из него уроки. В 2023 году буду биться с огромной мотивацией. Большое спасибо за поддержку и сообщения – это очень много значит для меня», – написал Мусиала.
Ранее сообщалось, что Джамал Мусиала стал лучшим дриблером групповой стадии ЧМ-2022.
Momentan fällt es mir noch schwer die richtigen Worte zu finden. Diese WM sollte mehr für uns werden, wir haben uns viel mehr vorgenommen. Definitiv! Die Enttäuschung ist gerade riesig. pic.twitter.com/dJtppOjZtX— Jamal Musiala (@JamalMusiala) December 4, 2022
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