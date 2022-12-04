Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МУСИАЛА: «Для Германии этот чемпионат мира должен был стать чем-то большим»
Чемпионат мира
04 декабря 2022, 17:31 | Обновлено 04 декабря 2022, 17:32
272
0

МУСИАЛА: «Для Германии этот чемпионат мира должен был стать чем-то большим»

Немецкой полузащитник – о выступлении бундестим в Катаре

04 декабря 2022, 17:31 | Обновлено 04 декабря 2022, 17:32
272
0
МУСИАЛА: «Для Германии этот чемпионат мира должен был стать чем-то большим»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джамал Мусиала

Хавбек сборной Германии Джамал Мусиала прокомментировал невыход команды из группы на мундиале, который проходит в Катаре. Подопечные Ханса-Дитера Флик

«На данный момент мне все еще трудно подобрать нужные слова. Этот чемпионат мира должен был стать для нас чем-то большим. Мы ставили перед собой гораздо более высокие цели. Определенно! Разочарование сейчас велико.

Я переварю этот опыт в ближайшие недели и использую его, чтобы извлечь из него уроки. В 2023 году буду биться с огромной мотивацией. Большое спасибо за поддержку и сообщения – это очень много значит для меня», – написал Мусиала.

Ранее сообщалось, что Джамал Мусиала стал лучшим дриблером групповой стадии ЧМ-2022.

По теме:
Вечер рекордсменов. Франция выбила Польшу в 1/8 финала ЧМ-2022
Хлопнул дверью. Левандовски забил гол престижа в ворота Франции
Машина для голов. Мбаппе поставил жирную точку в игре с Польшей
Джамал Мусиала ЧМ-2022 по футболу сборная Германии по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Я плакал, как девочка». Неочевидные детали великой игры Гана – Уругвай
Футбол | 04 декабря 2022, 17:03 0
«Я плакал, как девочка». Неочевидные детали великой игры Гана – Уругвай
«Я плакал, как девочка». Неочевидные детали великой игры Гана – Уругвай

Как на ЧМ-2010 Суарес пытался обмануть судью и кто звонил ему после удаления с поля?

Тайсон Фьюри - Дерек Чисора. Видео нокаута
Бокс | 04 декабря 2022, 00:33 3
Тайсон Фьюри - Дерек Чисора. Видео нокаута
Тайсон Фьюри - Дерек Чисора. Видео нокаута

Смотрите видео нокаута в бою Фьюри - Чисора

Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Дерек Чисора
Бокс | 03.12.2022, 22:40
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Дерек Чисора
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Дерек Чисора
Сестры Роналду оскорбили ведущего, который назвал Криштиану «нарциссом»
Футбол | 04.12.2022, 14:40
Сестры Роналду оскорбили ведущего, который назвал Криштиану «нарциссом»
Сестры Роналду оскорбили ведущего, который назвал Криштиану «нарциссом»
Усик вышел в ринг к Фьюри. Британец сказал, что он следующий
Бокс | 04.12.2022, 00:32
Усик вышел в ринг к Фьюри. Британец сказал, что он следующий
Усик вышел в ринг к Фьюри. Британец сказал, что он следующий
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фьюри назвал единственную причину, почему ему интересен бой с Усиком
Фьюри назвал единственную причину, почему ему интересен бой с Усиком
03.12.2022, 18:29
Бокс
Главный тренер сборной Сербии: «Я е*** ваших шиптарских матерей»
Главный тренер сборной Сербии: «Я е*** ваших шиптарских матерей»
04.12.2022, 04:40 16
Футбол
ВИДЕО. Как Фьюри уверенно разбил Чисору. Обзор боя
ВИДЕО. Как Фьюри уверенно разбил Чисору. Обзор боя
04.12.2022, 02:13
Бокс
ФИФА объяснила, почему был засчитан второй гол Японии в ворота Испании
ФИФА объяснила, почему был засчитан второй гол Японии в ворота Испании
02.12.2022, 18:36 6
Футбол
В ярости. Кавани после вылета с ЧМ разбил экран ВАР
В ярости. Кавани после вылета с ЧМ разбил экран ВАР
02.12.2022, 22:19 3
Футбол
ВИДЕО. В образе солдата ВСУ. Денис Беринчик вышел в ринг
ВИДЕО. В образе солдата ВСУ. Денис Беринчик вышел в ринг
03.12.2022, 21:31 5
Бокс
Александр КРАСЮК: «То, что мы увидели во вчерашнем бою – это не бокс»
Александр КРАСЮК: «То, что мы увидели во вчерашнем бою – это не бокс»
04.12.2022, 11:40
Бокс
Роналду получил предложение от Челси
Роналду получил предложение от Челси
02.12.2022, 20:04
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности