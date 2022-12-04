Чемпионат мира04 декабря 2022, 16:20 | Обновлено 04 декабря 2022, 16:51
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Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Бразилия – Южная Корея
Поединок состоится в понедельник, 5 декабря
04 декабря 2022, 16:20 | Обновлено 04 декабря 2022, 16:51
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В понедельник, 5 декабря, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира, в котором встретятся национальные сборные Бразилии и Южной Кореи.
Поединок состоится на стадионе «974» в Дохе. Начало матча в 21:00 по киевскому времени.
В Украине поединок будет транслировать видеосервис MEGOGO.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Бразилия – Южная Корея.
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