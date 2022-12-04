В понедельник, 5 декабря, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира, в котором встретятся национальные сборные Бразилии и Южной Кореи.

Поединок состоится на стадионе «974» в Дохе. Начало матча в 21:00 по киевскому времени.

В Украине поединок будет транслировать видеосервис MEGOGO.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Бразилия – Южная Корея.