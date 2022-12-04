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Чемпионат мира
04 декабря 2022, 16:20 | Обновлено 04 декабря 2022, 16:51
245
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Бразилия – Южная Корея

Поединок состоится в понедельник, 5 декабря

04 декабря 2022, 16:20 | Обновлено 04 декабря 2022, 16:51
245
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Бразилия – Южная Корея
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 5 декабря, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира, в котором встретятся национальные сборные Бразилии и Южной Кореи.

Поединок состоится на стадионе «974» в Дохе. Начало матча в 21:00 по киевскому времени.

В Украине поединок будет транслировать видеосервис MEGOGO.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Бразилия – Южная Корея.

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Источник Sport.ua
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