КАЛИНИНА: «В сентябре я впервые побывала дома – это были лучшие 7 дней»

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина написала блог для официального сайта ITF, в котором подвела итоги завершившегося сезона и рассказала о влиянии войны в Украине на выступления в туре:

«Я очень горжусь тем, что отыграла практически полный WTA сезон. Мне кажется, единственным турниром, который я пропустила, была Гвадалахара и весь сентябрь, когда я болела, но в то же время, я играла на всех крупнейших соревнованиях. У меня были достойные результаты – четвертый круг в Майами, четвертьфиналы в Чарльстоне, Мадриде и Истборне, так что это был очень хороший опыт для меня. В этом сезоне я сыграла со многими топ-игроками. В прошлом году я постоянно играла на уровне ITF, поэтому очень здорово, что я перешла к полноценным выступлениям в WTA.

На самом деле, это очень сложный календарь. Мы начали играть в Австралии, потом переехали в Доху, затем в Америку, потом снова в Европу. Это мой первый раз, когда я так переезжаю. В предыдущие годы я играла на ITF, поэтому для меня это был совершенно другой график. Сейчас я понимаю, как это тяжело – переехать в одно место, потом в другую точку мира, перейти с харда на грунт и так далее. Все – это новый опыт, новое расписание, новые игроки. Как бы ни было тяжело, это очень мотивирует.

Я знаю, что могу соревноваться с этими игроками. Я побеждаю некоторых из них, кому-то проигрываю, но я чувствую, что двигаюсь в правильном направлении, и мне еще многое нужно улучшить, чтобы быть стабильной на этом уровне. В этом году я увидела, каким мастерством обладают игроки на высшем уровне, насколько они сильны. Все конкурентоспособны, но теннисистки топ-30 просто невероятны, потому что они держатся там на протяжении всего года.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

В следующем году мне нужно быть более стабильной. В этом сезоне я никогда не думала о своем рейтинге, я просто старалась играть каждый матч так качественно, как только могла. Иногда это удавалось, иногда не очень. Но в следующем году я уже знаю все турниры и знаю, чего от них ожидать. Надеюсь, я улучшу свое движение, свои удары, свою подачу и сделаю еще один рывок. Как говорит Надаль, каждый день нужно что–то улучшать.

Мой муж находится со мной в Туре 24 часа в сутки 7 дней в неделю, но мой тренер по фитнесу не смог поехать из–за войны, поэтому в этом году я жила без должной физической подготовки. На время предсезонки я базируюсь в Словакии, и я с нетерпением жду, как все сложится.

Война влияет на многое в моей жизни и жизни всех остальных жителей Украины. Когда я выполняю свою работу, я должна делать ее как можно лучше и стараться сосредоточиться. Но в феврале я не могла ни на чем сосредоточиться. Это касается гораздо больше, чем теннис... чем спорт. Это затрагивает всю страну и всех людей. Вся моя семья там. Невозможно объяснить словами, как это повлияло на меня, но я просто пытаюсь сделать все, что возможно для меня в этот момент.

Я пыталась найти положительные моменты в своей работе на теннисном корте, но это было очень трудно. Я пытаюсь расслабиться, насколько это возможно. Я разговариваю по телефону со своей семьей и стараюсь быть с ними на связи как можно больше. В сентябре я впервые за весь год побывала дома. Я поехала в Киев на поезде. Дорога туда заняла почти сутки. Это было эмоционально безумно.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Последний раз я была в Киеве 17 февраля, а через неделю началась война. Я уехала с мужем играть в Доху, а потом все началось. Возможность вернуться домой к родителям, к брату, к бабушке, дедушке на семь дней в сентябре – это было лучшее время... лучшие семь дней в этом году. Все были там, дома. Мама моего мужа и его брат, все собаки, все кошки – все были там. Это было самое приятное время, которое я провела в этом году. Я не могла оставить свою семью ни на секунду. Это было самое лучшее время.

Это было так тяжело, но у меня есть мои люди, мои друзья, мои очень близкие друзья. Все поддерживают, как могут, я ценю все, что они сделали для меня и моей семьи. Всем, кто поддерживает нас... Спасибо, я ценю это».

Отметим, что 5 декабря Калинина сыграет на турнире во Франции.