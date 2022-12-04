WTA04 декабря 2022, 00:09 | Обновлено 04 декабря 2022, 00:12
190
0
Украинки узнали первых соперниц на турнире в Анже
Ястремская сыграет против чемпионки Australian Open 2020
04 декабря 2022, 00:09 | Обновлено 04 декабря 2022, 00:12
190
0
Состоялась жеребьевка на турнире WTA 125 в Анже.
В основной сетке хардовых соревнований сыграют сразу три украинки.
Второй номер посева Ангелина Калинина в первом круге сразится против американки Катрины Скотт.
Даяна Ястремская стартует матчем с Софией Кенин из США, которая получила уайлд-кард от организаторов.
Катарина Завацкая сыграет против еще одной обладательницы уайлд-кард Джессики Понше из Франции.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 декабря 2022, 11:28 9
Им готовили фанфары, но они серьезно облажались
Бокс | 03 декабря 2022, 21:31 5
Бой проходит в Лондоне
Теннис | 01.12.2022, 21:52
Футбол | 03.12.2022, 18:57
Футбол | 03.12.2022, 19:32
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.12.2022, 18:29
03.12.2022, 10:00 2
02.12.2022, 18:58 4
03.12.2022, 08:10
02.12.2022, 17:02 2
02.12.2022, 15:25 13
02.12.2022, 18:36 5
03.12.2022, 20:09