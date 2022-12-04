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WTA
04 декабря 2022, 00:09 | Обновлено 04 декабря 2022, 00:12
190
0

Украинки узнали первых соперниц на турнире в Анже

Ястремская сыграет против чемпионки Australian Open 2020

04 декабря 2022, 00:09 | Обновлено 04 декабря 2022, 00:12
190
0
Украинки узнали первых соперниц на турнире в Анже
Инстаграм Даяны Ястремской

Состоялась жеребьевка на турнире WTA 125 в Анже.

В основной сетке хардовых соревнований сыграют сразу три украинки.

Второй номер посева Ангелина Калинина в первом круге сразится против американки Катрины Скотт.

Даяна Ястремская стартует матчем с Софией Кенин из США, которая получила уайлд-кард от организаторов.

Катарина Завацкая сыграет против еще одной обладательницы уайлд-кард Джессики Понше из Франции.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

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Источник Sport.ua
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