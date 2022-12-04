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Чемпионат мира
04 декабря 2022, 16:15 | Обновлено 04 декабря 2022, 16:26
415
0

Радостная новость для Бразилии. Неймар сможет сыграть в 1/8 финала ЧМ

Звездный бразилец восстановился после травмы и готов выйти на поле в матче с Южной Кореей

04 декабря 2022, 16:15 | Обновлено 04 декабря 2022, 16:26
415
0
Радостная новость для Бразилии. Неймар сможет сыграть в 1/8 финала ЧМ
Twitter. Неймар

Главный тренер сборной Бразилии Тите заявил, что нападающий команди Неймар сможет выйти на поле в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Южной Кореи:

«Да», – ответил Тите на вопрос о том, будет ли Неймар играть с корейцами.

Отметим, что Неймар принял участие в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Сербии, провел на поле 79 минут и получил травму голеностопа, из-за чего пропустил две следующих игры своей команды против Швейцарии и Камеруна.

Матч 1/8 финала ЧМ-2022 Бразилия — Южная Корея состоится в понедельник, 5 декабря. Стартовые свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

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Источник Reuters
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