Радостная новость для Бразилии. Неймар сможет сыграть в 1/8 финала ЧМ

Главный тренер сборной Бразилии Тите заявил, что нападающий команди Неймар сможет выйти на поле в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Южной Кореи:

«Да», – ответил Тите на вопрос о том, будет ли Неймар играть с корейцами.

Отметим, что Неймар принял участие в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Сербии, провел на поле 79 минут и получил травму голеностопа, из-за чего пропустил две следующих игры своей команды против Швейцарии и Камеруна.

Матч 1/8 финала ЧМ-2022 Бразилия — Южная Корея состоится в понедельник, 5 декабря. Стартовые свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.