Маразм крепчает. Друг Ракицкого из рф раскритиковал несколько сборных на ЧМ

Экс-игрок сборной рф Артем Дзюба очень сильно расстроен, что его сборная не поехала на ЧМ-2022 в Катар:

«Голландцам бы пятерку дали, а США семерку забросили. Ненавижу это. Больно и досадно, когда такие турниры проходят мимо. Трудно сказать, какие сборные хотел бы видеть в группе, если бы россия попала на ЧМ. Хотя бы, чтобы был шанс выйти и сразиться с этими поляками-рассказчиками. В свете последних событий я вообще их терпеть не могу. Когда начали кричать: «Не будем играть с ними», а потом: «Эх, жаль мы с ними не сыграли». Сами, скот, кричали, что не хотят играть!».

Дзюба является экс-одноклубликом украинца Ярослава Ракицкого, с которым они вместе выступали в турецком «Адана Демирспор» и в российском «зените». Отметим, что недавно Ракицкий расторг контракт с турецким клубом.