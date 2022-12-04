Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Маразм крепчает. Друг Ракицкого из рф раскритиковал несколько сборных на ЧМ
Чемпионат мира
04 декабря 2022, 14:55 | Обновлено 04 декабря 2022, 15:49
2571
7

Маразм крепчает. Друг Ракицкого из рф раскритиковал несколько сборных на ЧМ

Артему Дзюбе не понравилось, как играют Нидерланды и США

04 декабря 2022, 14:55 | Обновлено 04 декабря 2022, 15:49
2571
7
Маразм крепчает. Друг Ракицкого из рф раскритиковал несколько сборных на ЧМ
Instagram. Ярослав Ракицкий и Артем Дзюба

Экс-игрок сборной рф Артем Дзюба очень сильно расстроен, что его сборная не поехала на ЧМ-2022 в Катар:

«Голландцам бы пятерку дали, а США семерку забросили. Ненавижу это. Больно и досадно, когда такие турниры проходят мимо. Трудно сказать, какие сборные хотел бы видеть в группе, если бы россия попала на ЧМ. Хотя бы, чтобы был шанс выйти и сразиться с этими поляками-рассказчиками. В свете последних событий я вообще их терпеть не могу. Когда начали кричать: «Не будем играть с ними», а потом: «Эх, жаль мы с ними не сыграли». Сами, скот, кричали, что не хотят играть!».

Дзюба является экс-одноклубликом украинца Ярослава Ракицкого, с которым они вместе выступали в турецком «Адана Демирспор» и в российском «зените». Отметим, что недавно Ракицкий расторг контракт с турецким клубом.

По теме:
Проблемы и в сборной? Роналду недоволен тренером Португалии
Франция – Польша. Мбаппе против Левандовски. Стартовые составы команд
Япония – Хорватия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
Артем Дзюба Ярослав Ракицкий Адана Демирспор Зенит Санкт-Петербург ЧМ-2022 по футболу сборная Нидерландов по футболу сборная США по футболу сборная Польши по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник FootballHub
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Как сборная Нидерландов возвращалась в отель после победы над США
Футбол | 04 декабря 2022, 11:27 0
ВИДЕО. Как сборная Нидерландов возвращалась в отель после победы над США
ВИДЕО. Как сборная Нидерландов возвращалась в отель после победы над США

Футбол победил соккер

Тайсон Фьюри - Дерек Чисора. Видео нокаута
Бокс | 04 декабря 2022, 00:33 3
Тайсон Фьюри - Дерек Чисора. Видео нокаута
Тайсон Фьюри - Дерек Чисора. Видео нокаута

Смотрите видео нокаута в бою Фьюри - Чисора

Главный тренер сборной Сербии: «Я е*** ваших шиптарских матерей»
Футбол | 04.12.2022, 04:40
Главный тренер сборной Сербии: «Я е*** ваших шиптарских матерей»
Главный тренер сборной Сербии: «Я е*** ваших шиптарских матерей»
Агент Ракицкого: «Ярослав хочет вернуться в Украину»
Футбол | 04.12.2022, 10:38
Агент Ракицкого: «Ярослав хочет вернуться в Украину»
Агент Ракицкого: «Ярослав хочет вернуться в Украину»
Беринчик победил француза по очкам и завоевал пояс чемпиона Европы EBU
Бокс | 03.12.2022, 22:15
Беринчик победил француза по очкам и завоевал пояс чемпиона Европы EBU
Беринчик победил француза по очкам и завоевал пояс чемпиона Европы EBU
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Вася Пупкин
Тупа тварина!
Ответить
+3
Хутин Пуйло
Норм дружок. Сепар и дро..ер
Ответить
+3
MrStepanovM .
ну пусть вздрочнет
Ответить
+1
Vladimir Semushin
Яке ж воно Дзибильне.
Ответить
0
Remark
Я бы сказал, что он дзюбе больше чем друг, он его как левая рука!
Ответить
0
Gargantua
а Дзюбу теперь так и будут именовать "друг Ракицкого"?
Ответить
0
Евгений Кучерявый
Ананист, ананисту рознь
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. В образе солдата ВСУ. Денис Беринчик вышел в ринг
ВИДЕО. В образе солдата ВСУ. Денис Беринчик вышел в ринг
03.12.2022, 21:31 5
Бокс
10 самых элегантных тренеров чемпионата мира-2022
10 самых элегантных тренеров чемпионата мира-2022
03.12.2022, 13:25 5
Футбол
В ярости. Кавани после вылета с ЧМ разбил экран ВАР
В ярости. Кавани после вылета с ЧМ разбил экран ВАР
02.12.2022, 22:19 3
Футбол
«Ты - следующий!» Фьюри вызвал Усика на бой за все титулы
«Ты - следующий!» Фьюри вызвал Усика на бой за все титулы
04.12.2022, 00:36 15
Бокс
ВИДЕО. Как Фьюри уверенно разбил Чисору. Обзор боя
ВИДЕО. Как Фьюри уверенно разбил Чисору. Обзор боя
04.12.2022, 02:13
Бокс
ФОТО. Джака показал провокационную футболку и неприличный жест сербам
ФОТО. Джака показал провокационную футболку и неприличный жест сербам
03.12.2022, 18:06 10
Футбол
Кто завоюет трофей? Определены все участники плей-офф ЧМ и пары 1/8 финала
Кто завоюет трофей? Определены все участники плей-офф ЧМ и пары 1/8 финала
02.12.2022, 23:02 20
Футбол
ЧИСОРА: «Мы с Фьюри – друзья. Спасибо рефери за то, что остановил бой»
ЧИСОРА: «Мы с Фьюри – друзья. Спасибо рефери за то, что остановил бой»
04.12.2022, 03:00
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности