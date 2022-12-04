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  4. Сестры Роналду оскорбили ведущего, который назвал Криштиану «нарциссом»
Чемпионат мира
04 декабря 2022, 14:40 |
1943
7

Сестры Роналду оскорбили ведущего, который назвал Криштиану «нарциссом»

Катя и Эма Авейру вступились за брата

04 декабря 2022, 14:40 |
1943
7
Сестры Роналду оскорбили ведущего, который назвал Криштиану «нарциссом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Семья Роналду

Сестры Криштиану Роналду Катя и Элма Авейру оскорбили ведущего CNN, который назвал их брата «нарциссом».

В эфире CNN Portugal ведущий Луиш Вилар, говоря о поведении Роналду, сказал, что он «страдает нарциссическим расстройством личности».

Девушки не оставили это просто так в стороне и сделали публикации у себя в Instagram:

«Я загуглила, кто такой Луиш Вилар, и прочитала: тупой, невежественный, вызывающий смех, подозрительный, нелепый клоун, которому стыдно просто открыть рот… Ах, и у него, похоже, сгорел мозг», – написала Катя Авейру в «сториз».

Элма Авейру сделала репост этой «сториз» и добавила:

«Откуда они взяли этого инвалида, которого я никогда до этого не видела? Кто этот урод?».

К слову, в конце октября Катя Авейру сравнила Роналду с распятым Иисусом Христом.

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Катя Авейру Элма Авейру Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу ЧМ-2022 по футболу
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Источник CNN
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BERNARDOS
Молодцы что за своего вступились, настоящие сетсры
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+1
Old Т
Классные сеструхи! Утёрли нос. Ибо не фиг вешать ярлыки на людей, которые уже навсегда в истории мирового футбола. Сам то он  какой след после себя оставит? Одуванчик.)))
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0
antt
То ж очевидно що Луїш Віллар ведучий CNN Portugal, чи як тут перекладено із російської "провідний"! Не важко загуглити кому треба. https://cnnportugal.iol.pt/noticias/Luís-vilar. Але для мене відкриття що є португальська версія CNN, хоча очевидно що вона і спрямована і на Бразилію.
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0
MrStepanovM .
Може й так...але хто такий Луїш Вілар?
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0
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musuk
Суперсімейка
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0
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