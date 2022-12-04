Сестры Роналду оскорбили ведущего, который назвал Криштиану «нарциссом»

Сестры Криштиану Роналду Катя и Элма Авейру оскорбили ведущего CNN, который назвал их брата «нарциссом».

В эфире CNN Portugal ведущий Луиш Вилар, говоря о поведении Роналду, сказал, что он «страдает нарциссическим расстройством личности».

Девушки не оставили это просто так в стороне и сделали публикации у себя в Instagram:

«Я загуглила, кто такой Луиш Вилар, и прочитала: тупой, невежественный, вызывающий смех, подозрительный, нелепый клоун, которому стыдно просто открыть рот… Ах, и у него, похоже, сгорел мозг», – написала Катя Авейру в «сториз».

Элма Авейру сделала репост этой «сториз» и добавила:

«Откуда они взяли этого инвалида, которого я никогда до этого не видела? Кто этот урод?».

К слову, в конце октября Катя Авейру сравнила Роналду с распятым Иисусом Христом.