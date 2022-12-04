И такое бывает. Феминистки предложили переименовать Манчестер Юнайтед

В Англии феминистки создали петицию с требованием переименовать «Манчестер Юнайтед» из-за сексистского названия.

Фем-сообщество требует, чтобы «Манчестер Юнайтед» был переименован в «Персончестер Юнайтед» из-за приставки «man» в самом начале слова. «Man» с английского языка переводится как «мужчина», отчего феминистки углядели в этом сексизм.

Новое название клуба, которое предлагают феминистки, будет исходить из слова «персона», которое гендерно нейтральное.

Ранее сообщалось, что интерес «красных дьяволов» к украинцу Михайлу Мудрику не является очень серьезным.