И такое бывает. Феминистки предложили переименовать Манчестер Юнайтед
Все дело в названии, которое начинается на «man»
В Англии феминистки создали петицию с требованием переименовать «Манчестер Юнайтед» из-за сексистского названия.
Фем-сообщество требует, чтобы «Манчестер Юнайтед» был переименован в «Персончестер Юнайтед» из-за приставки «man» в самом начале слова. «Man» с английского языка переводится как «мужчина», отчего феминистки углядели в этом сексизм.
Новое название клуба, которое предлагают феминистки, будет исходить из слова «персона», которое гендерно нейтральное.
Ранее сообщалось, что интерес «красных дьяволов» к украинцу Михайлу Мудрику не является очень серьезным.
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