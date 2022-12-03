Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интерес МЮ к Мудрику не очень серьезен – журналист
Украина. Премьер лига
03 декабря 2022, 10:39 |
137
2

Интерес МЮ к Мудрику не очень серьезен – журналист

Ключевым претендентом на вингера «Шахтера» остается «Арсенал»

03 декабря 2022, 10:39 |
137
2
Интерес МЮ к Мудрику не очень серьезен – журналист
ФК Шахтер. Михаил Мудрик

«Манчестер Юнайтед» не проявляет серьезного интереса к трансферным торгам с «Шахтером» по 21-летнему вингеру Михаилу Мудрику.

Об этом сообщил журналист Дин Джонс.

«Я думаю, что слухи об этом, вероятно, заходят слишком далеко. Не уверен, что на данный момент этот вопрос зашел слишком далеко, насколько я понимаю», - заявил Джонс.

Ранее британское издание The Sun сообщало, что «Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за Мудрика и готов навязать конкуренцию «Арсеналу».

По теме:
Слово за Динамо. Сивасспор договорился с Бесединым
Экс-президент Юветуса: «Роналду оказался слишком дорогим для клуба»
Роналду получил предложение от Челси
Михаил Мудрик Шахтер Донецк Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Give me Sport
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В ярости. Кавани после вылета с ЧМ разбил экран ВАР
Футбол | 02 декабря 2022, 22:19 2
В ярости. Кавани после вылета с ЧМ разбил экран ВАР
В ярости. Кавани после вылета с ЧМ разбил экран ВАР

У уругвайского нападающего могут быть проблемы

Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Дерек Чисора
Бокс | 03 декабря 2022, 06:14 5
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Дерек Чисора
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Дерек Чисора

Смотрите вечером 3 декабря чемпионский бой за титул WBC в Лондоне

Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 02.12.2022, 12:00
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Где смотреть онлайн бой Денис Беринчик – Иван Менди
Бокс | 03.12.2022, 07:12
Где смотреть онлайн бой Денис Беринчик – Иван Менди
Где смотреть онлайн бой Денис Беринчик – Иван Менди
Легенда во всем. Роналду покорил еще один рекорд
Футбол | 03.12.2022, 03:40
Легенда во всем. Роналду покорил еще один рекорд
Легенда во всем. Роналду покорил еще один рекорд
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Александр Чернокур
Вроде же договорились с сагой Мудрика закончить пока не будет подписан контракт 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс ЛЬЮИС: «Шансы Усика с Фьюри очень высоки»
Леннокс ЛЬЮИС: «Шансы Усика с Фьюри очень высоки»
01.12.2022, 15:00 4
Бокс
Леннокс Льюис сделал прогноз на третий бой Фьюри против Чисоры
Леннокс Льюис сделал прогноз на третий бой Фьюри против Чисоры
01.12.2022, 21:35
Бокс
Восток – дело тонкое. Скандал на ЧМ-1982 с шейхом, стоивший карьеры Ступару
Восток – дело тонкое. Скандал на ЧМ-1982 с шейхом, стоивший карьеры Ступару
01.12.2022, 10:30 5
Футбол
Кто завоюет трофей? Определены все участники плей-офф ЧМ и пары 1/8 финала
Кто завоюет трофей? Определены все участники плей-офф ЧМ и пары 1/8 финала
02.12.2022, 23:02 16
Футбол
Все готово. Скоро будет объявлена дата боя Ломаченко - Хейни
Все готово. Скоро будет объявлена дата боя Ломаченко - Хейни
01.12.2022, 22:11
Бокс
ФОТО. Эмоции взяли верх. Игрок сборной Уругвая ударил директора ФИФА
ФОТО. Эмоции взяли верх. Игрок сборной Уругвая ударил директора ФИФА
03.12.2022, 05:45 4
Футбол
ФОТО. Миллиметры в судьбе Германии. Ушел ли мяч во время гола Японии?
ФОТО. Миллиметры в судьбе Германии. Ушел ли мяч во время гола Японии?
02.12.2022, 03:43 16
Футбол
Офис президента назвал потери украинской армии в войне
Офис президента назвал потери украинской армии в войне
01.12.2022, 20:49 3
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности