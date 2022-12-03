Интерес МЮ к Мудрику не очень серьезен – журналист

«Манчестер Юнайтед» не проявляет серьезного интереса к трансферным торгам с «Шахтером» по 21-летнему вингеру Михаилу Мудрику.

Об этом сообщил журналист Дин Джонс.

«Я думаю, что слухи об этом, вероятно, заходят слишком далеко. Не уверен, что на данный момент этот вопрос зашел слишком далеко, насколько я понимаю», - заявил Джонс.

Ранее британское издание The Sun сообщало, что «Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за Мудрика и готов навязать конкуренцию «Арсеналу».