Источник: еще один топ-клуб включился в гонку за Мудриком

В борьбу за вингера донецкого «Шахтера» Михаила Мудрика включился еще один английский топ клуб. По информации британских СМИ, речь идет о «Манчестер Юнайтед».

При этом главным претендентом на Мудрика остается другой английский клуб – «Арсенал». Ранее даже появилась информация о том, что «Канониры» уже согласовали условия трансфера 21-летнего украинца.

В нынешнем сезоне на счету Мудрика 8 голов и 8 ассистов в 16 матчах за «Шахтер» во всех турнирах. Контракт 21-летнего вингера с «Шахтером» рассчитан до лета 2026 года.