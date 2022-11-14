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Англия
14 ноября 2022, 22:31 |
1240
1

Источник: еще один топ-клуб включился в гонку за Мудриком

На вингера «Шахтера» претендует «Манчестер Юнайтед»

14 ноября 2022, 22:31 |
1240
1
Источник: еще один топ-клуб включился в гонку за Мудриком
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В борьбу за вингера донецкого «Шахтера» Михаила Мудрика включился еще один английский топ клуб. По информации британских СМИ, речь идет о «Манчестер Юнайтед».

При этом главным претендентом на Мудрика остается другой английский клуб – «Арсенал». Ранее даже появилась информация о том, что «Канониры» уже согласовали условия трансфера 21-летнего украинца.

В нынешнем сезоне на счету Мудрика 8 голов и 8 ассистов в 16 матчах за «Шахтер» во всех турнирах. Контракт 21-летнего вингера с «Шахтером» рассчитан до лета 2026 года.

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Михаил Мудрик Шахтер Донецк Манчестер Юнайтед трансферы трансферы УПЛ трансферы АПЛ
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Источник The Sun
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Burevestnik
исчъё адна за сегодня новость о Мудрике - это типа на сон грядущий... 
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