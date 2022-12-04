Кто станет чемпионом мира? Прогноз очередного суперкомпьютера

Очередной суперкомпьютер выдал свой прогноз на победителя ЧМ-2022 по футболу в Катаре.

Аналитики сайта FairBettingSites.co.uk обработали большое количество данных и составили прогноз на всю сетку плей-офф Мундиаля:

Сборная Португалии не сможет обыграть Швейцарию в 1/8 финала, а Хорватия уступит Японии. В полуфиналы выйдут Аргентина и Бразилия в одной половине сетки, и Франция (обыграет Англию в четвертьфинале) с Испанией в другой.

В финальном поединке сыграют Бразилия и Франция, где победу одержат представители Южной Америки.

Отметим, что перед стартом ЧМ свое исследование также провел и ресурс BCA Research, который заявил, что Португалия и Аргентина встретятся в финальном поединке.