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Чемпионат мира
04 декабря 2022, 13:50 | Обновлено 04 декабря 2022, 13:52
1271
0

Кто станет чемпионом мира? Прогноз очередного суперкомпьютера

Франция и Бразилия сыграют в финале

04 декабря 2022, 13:50 | Обновлено 04 декабря 2022, 13:52
1271
0
Кто станет чемпионом мира? Прогноз очередного суперкомпьютера
FIFA World Cup

Очередной суперкомпьютер выдал свой прогноз на победителя ЧМ-2022 по футболу в Катаре.

Аналитики сайта FairBettingSites.co.uk обработали большое количество данных и составили прогноз на всю сетку плей-офф Мундиаля:

Сборная Португалии не сможет обыграть Швейцарию в 1/8 финала, а Хорватия уступит Японии. В полуфиналы выйдут Аргентина и Бразилия в одной половине сетки, и Франция (обыграет Англию в четвертьфинале) с Испанией в другой.

В финальном поединке сыграют Бразилия и Франция, где победу одержат представители Южной Америки.

Отметим, что перед стартом ЧМ свое исследование также провел и ресурс BCA Research, который заявил, что Португалия и Аргентина встретятся в финальном поединке.

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Источник Sport.ua
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