Чемпионат мира04 декабря 2022, 08:11 | Обновлено 04 декабря 2022, 09:24
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Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Франция – Польша
Матч 1/8 финала чемпионата мира
04 декабря 2022, 08:11 | Обновлено 04 декабря 2022, 09:24
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В воскресенье, 4 декабря, состоится игра 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором сыграют сборные Франции и Польши.
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Поединок Франция – Польща состоится в Дохе на стадионе «Аль-Тумама», начало – в 17:00 по киевскому времени.
Франция – Польща. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
Игру можно посмотреть в прямом эфире на видеосервисе MEGOGO.
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