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Чемпионат мира
04 декабря 2022, 08:11 | Обновлено 04 декабря 2022, 09:24
174
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Франция – Польша

Матч 1/8 финала чемпионата мира

04 декабря 2022, 08:11 | Обновлено 04 декабря 2022, 09:24
174
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Франция – Польша
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 4 декабря, состоится игра 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором сыграют сборные Франции и Польши.

Поединок Франция – Польща состоится в Дохе на стадионе «Аль-Тумама», начало – в 17:00 по киевскому времени.

Франция – Польща. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

Игру можно посмотреть в прямом эфире на видеосервисе MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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