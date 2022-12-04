В воскресенье, 4 декабря, состоится игра 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором сыграют сборные Франции и Польши.

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Поединок Франция – Польща состоится в Дохе на стадионе «Аль-Тумама», начало – в 17:00 по киевскому времени.

Франция – Польща. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

Игру можно посмотреть в прямом эфире на видеосервисе MEGOGO.