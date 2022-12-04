Тренер Австралии: «Я играл с Марадоной и в качестве тренера против Месси»

Главный тренер сборной Австралии Грэм Арнольд прокомментировал поражение от команды Аргентины в матче 1/8 финала ЧМ-2022 (1:2).

«Месси невероятный. Один из лучших в истории, и мы приложили огромные усилия, чтобы нейтрализовать его, зная, какой он великий игрок. Мне выпала честь играть с Диего Армандо Марадоной и в качестве тренера против Месси. Аргентина должна гордиться тем, что у нее есть игроки такого калибра.

Мы встретились с отличной командой. У нас были хорошие шансы, но мы не смогли ими воспользоваться. У австралийского футбола большое будущее. Главное, чтобы не пропадала поддержка и не останавливалось развитие спорта.

Я не думал о своем будущем. Контракт заканчивается, а я думаю только об отпуске. Мы много работали, теперь можно и передохнуть. Я очень горжусь своими игроками. Всем, чего они достигли. Это был путь длиной в четыре года. Нам немного грустно, что мы не смогли добиться большего, но я надеюсь, что страна так же гордиться своими игроками, как и я», – сказал Арнольд.

На групповой стадии Австралия проиграла Франции, после чего обыграла Тунис и Данию.