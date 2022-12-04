Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Австралии: «Я играл с Марадоной и в качестве тренера против Месси»
Чемпионат мира
04 декабря 2022, 08:48 | Обновлено 04 декабря 2022, 09:32
708
0

Тренер Австралии: «Я играл с Марадоной и в качестве тренера против Месси»

Грэм Арнольд доволен выступлением команды на чемпионате мира

04 декабря 2022, 08:48 | Обновлено 04 декабря 2022, 09:32
708
0
Тренер Австралии: «Я играл с Марадоной и в качестве тренера против Месси»
Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Арнольд

Главный тренер сборной Австралии Грэм Арнольд прокомментировал поражение от команды Аргентины в матче 1/8 финала ЧМ-2022 (1:2).

«Месси невероятный. Один из лучших в истории, и мы приложили огромные усилия, чтобы нейтрализовать его, зная, какой он великий игрок. Мне выпала честь играть с Диего Армандо Марадоной и в качестве тренера против Месси. Аргентина должна гордиться тем, что у нее есть игроки такого калибра.

Мы встретились с отличной командой. У нас были хорошие шансы, но мы не смогли ими воспользоваться. У австралийского футбола большое будущее. Главное, чтобы не пропадала поддержка и не останавливалось развитие спорта.

Я не думал о своем будущем. Контракт заканчивается, а я думаю только об отпуске. Мы много работали, теперь можно и передохнуть. Я очень горжусь своими игроками. Всем, чего они достигли. Это был путь длиной в четыре года. Нам немного грустно, что мы не смогли добиться большего, но я надеюсь, что страна так же гордиться своими игроками, как и я», – сказал Арнольд.

На групповой стадии Австралия проиграла Франции, после чего обыграла Тунис и Данию.

По теме:
Франция – Польша. Смотреть онлайн. LIVE трансляция ЧМ-2022
Лионель СКАЛОНИ: «Мы заслуживали выиграть у Австралии спокойно»
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Франция – Польша
Грэм Арнольд сборная Австралии по футболу сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 по футболу Аргентина - Австралия Лионель Месси Диего Марадона
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Reuters
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тайсон Фьюри - Дерек Чисора. Видео нокаута
Бокс | 04 декабря 2022, 00:33 2
Тайсон Фьюри - Дерек Чисора. Видео нокаута
Тайсон Фьюри - Дерек Чисора. Видео нокаута

Смотрите видео нокаута в бою Фьюри - Чисора

Такое не забывается. Супряга номинирован на звание худшего игрока Серии А
Футбол | 04 декабря 2022, 01:50 2
Такое не забывается. Супряга номинирован на звание худшего игрока Серии А
Такое не забывается. Супряга номинирован на звание худшего игрока Серии А

Игрок киевского «Динамо» провалил вторую половину сезона 2021/22 за «Сампдорию»

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 декабря
Футбол | 04.12.2022, 07:30
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 декабря
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 декабря
Топ-7 разочарований группового этапа ЧМ-2022
Футбол | 03.12.2022, 11:28
Топ-7 разочарований группового этапа ЧМ-2022
Топ-7 разочарований группового этапа ЧМ-2022
ФОТО. Джака показал провокационную футболку и неприличный жест сербам
Футбол | 03.12.2022, 18:06
ФОТО. Джака показал провокационную футболку и неприличный жест сербам
ФОТО. Джака показал провокационную футболку и неприличный жест сербам
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дальше - Усик? Тайсон Фьюри спокойно разобрался с Чисорой
Дальше - Усик? Тайсон Фьюри спокойно разобрался с Чисорой
04.12.2022, 00:15 22
Бокс
В ярости. Кавани после вылета с ЧМ разбил экран ВАР
В ярости. Кавани после вылета с ЧМ разбил экран ВАР
02.12.2022, 22:19 3
Футбол
ФИФА объяснила, почему был засчитан второй гол Японии в ворота Испании
ФИФА объяснила, почему был засчитан второй гол Японии в ворота Испании
02.12.2022, 18:36 5
Футбол
10 самых элегантных тренеров чемпионата мира-2022
10 самых элегантных тренеров чемпионата мира-2022
03.12.2022, 13:25 5
Футбол
ВИДЕО. В образе солдата ВСУ. Денис Беринчик вышел в ринг
ВИДЕО. В образе солдата ВСУ. Денис Беринчик вышел в ринг
03.12.2022, 21:31 5
Бокс
ВИДЕО. Как Фьюри уверенно разбил Чисору. Обзор боя
ВИДЕО. Как Фьюри уверенно разбил Чисору. Обзор боя
04.12.2022, 02:13
Бокс
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
03.12.2022, 10:00 2
Футбол
«Ты - следующий!» Фьюри вызвал Усика на бой за все титулы
«Ты - следующий!» Фьюри вызвал Усика на бой за все титулы
04.12.2022, 00:36 11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности