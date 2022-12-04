ФОТО. Ястремская показала форму, выполненную в патриотических цветах

Украинская теннисистка Даяна Ястремская опубликовала в инстаграме фотографии с выступления на недавнем турнире в Андорре.

Отметим, что экипировка 22-летней спортсменки выполнена в сине-желтых цветах.

На следующей неделе Ястремская выступит на соревнованиях WTA 125 в Анже. Также на турнире во Франции сыграют Ангелина Калинина и Катарина Завацкая.

На данный момент Даяна занимает 101-е место в мировом рейтинге и стремится вернуться в первую сотню.