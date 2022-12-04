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Испания
04 декабря 2022, 05:40 | Обновлено 04 декабря 2022, 06:14
259
0

Манипулятор. Защитник Боруссии своеобразно угрожает руководству Барселоны

Тома Менье очень хочет играть за каталонский клуб

04 декабря 2022, 05:40 | Обновлено 04 декабря 2022, 06:14
259
0
Манипулятор. Защитник Боруссии своеобразно угрожает руководству Барселоны
Instagram. Тома Менье

Правый защитник немецкой «Боруссии Дортмунд» Тома Менье форсирует свой переход в «Барселону».

Приоритетом 31-летнего бельгийца является подписание контракта с каталонским клубом, но футболист рассчитывает, что уже в ближайшее время «Барселона» сделает шаги для заключения сделки.

В противном случае Менье готов приступить к изучению предложений от других клубов. На игрока претендуют топ-клубы Англии и Италии.

К слову, действующий договор бельгийца с «Боруссией» рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне на счету Менье 8 матчей в чемпионате Германии по футболу.

Ранее сообщалось, что «Барселона» следит за Бенжамином Паваром, который в ближайшее время расторгнет контракт с «Баварией».

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Тома Менье Боруссия Дортмунд Барселона трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Бундеслиги
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Источник Mundo Deportivo
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