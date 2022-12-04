Манипулятор. Защитник Боруссии своеобразно угрожает руководству Барселоны

Правый защитник немецкой «Боруссии Дортмунд» Тома Менье форсирует свой переход в «Барселону».

Приоритетом 31-летнего бельгийца является подписание контракта с каталонским клубом, но футболист рассчитывает, что уже в ближайшее время «Барселона» сделает шаги для заключения сделки.

В противном случае Менье готов приступить к изучению предложений от других клубов. На игрока претендуют топ-клубы Англии и Италии.

К слову, действующий договор бельгийца с «Боруссией» рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне на счету Менье 8 матчей в чемпионате Германии по футболу.

Ранее сообщалось, что «Барселона» следит за Бенжамином Паваром, который в ближайшее время расторгнет контракт с «Баварией».