Манипулятор. Защитник Боруссии своеобразно угрожает руководству Барселоны
Тома Менье очень хочет играть за каталонский клуб
Правый защитник немецкой «Боруссии Дортмунд» Тома Менье форсирует свой переход в «Барселону».
Приоритетом 31-летнего бельгийца является подписание контракта с каталонским клубом, но футболист рассчитывает, что уже в ближайшее время «Барселона» сделает шаги для заключения сделки.
В противном случае Менье готов приступить к изучению предложений от других клубов. На игрока претендуют топ-клубы Англии и Италии.
К слову, действующий договор бельгийца с «Боруссией» рассчитан до лета 2024 года.
В текущем сезоне на счету Менье 8 матчей в чемпионате Германии по футболу.
Ранее сообщалось, что «Барселона» следит за Бенжамином Паваром, который в ближайшее время расторгнет контракт с «Баварией».
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