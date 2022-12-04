ПЕЛЕ: «Хочу, чтобы все были спокойны и позитивны. Смотрите Бразилию на ЧМ!»

Легендарный бразильский футболист Пеле прокомментировал свое состояние здоровья:

«Друзья, я хочу, чтобы все были спокойны и позитивны. Я сильный, с большой надеждой, и я следую своему лечению по-прежнему. Я хочу поблагодарить всю команду врачей и медсестер за всю помощь, которую я получил. Я очень верю в Бога, и каждое послание любви, которое я получаю от вас по всему миру, наполняет меня энергией. И смотрите Бразилию на чемпионате мира тоже! Огромное спасибо за все».

Отметим, что 82-летний бразилец был переведен на паллиативное лечение, поскольку врачи прекратили курс химиотерапии, так как организм уже не реагирует на нее. Однако в пресс-служба больнице этого не подтвердили.

В пятницу, 2 декабря, стало известно, что Пеле диагностировали респираторную инфекцию.