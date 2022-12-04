Моложе был только Пеле. Игрок Австралии установил уникально достижение
Гаранг Коул стал самым молодым участником матча плей-офф ЧМ с 1958 года
В субботу, 3 декабря, состоялся матч 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу между сборными Австралии и Аргентины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу аргентинцев.
В этом матче принял участие австралийский форвард Гаранг Коул (18 лет и 79 дней), который стал стал самым молодым участником матча плей-офф ЧМ после Пеле в 1958 году (17 лет и 249 дней).
Отметим, что в самой концовке встречи форвард имел шанс сравнять счет, но не смог переиграть вратаря аргентинцев.
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