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  4. Моложе был только Пеле. Игрок Австралии установил уникально достижение
Чемпионат мира
04 декабря 2022, 03:20 |
141
0

Моложе был только Пеле. Игрок Австралии установил уникально достижение

Гаранг Коул стал самым молодым участником матча плей-офф ЧМ с 1958 года

04 декабря 2022, 03:20 |
141
0
Моложе был только Пеле. Игрок Австралии установил уникально достижение
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 3 декабря, состоялся матч 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу между сборными Австралии и Аргентины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу аргентинцев.

В этом матче принял участие австралийский форвард Гаранг Коул (18 лет и 79 дней), который стал стал самым молодым участником матча плей-офф ЧМ после Пеле в 1958 году (17 лет и 249 дней).

Отметим, что в самой концовке встречи форвард имел шанс сравнять счет, но не смог переиграть вратаря аргентинцев.

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Источник Sport.ua
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