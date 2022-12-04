Моложе был только Пеле. Игрок Австралии установил уникально достижение

В субботу, 3 декабря, состоялся матч 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу между сборными Австралии и Аргентины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу аргентинцев.

В этом матче принял участие австралийский форвард Гаранг Коул (18 лет и 79 дней), который стал стал самым молодым участником матча плей-офф ЧМ после Пеле в 1958 году (17 лет и 249 дней).

Отметим, что в самой концовке встречи форвард имел шанс сравнять счет, но не смог переиграть вратаря аргентинцев.