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  4. Заменит отца в будущем? Реал подписал контракт с сыном Марсело
Испания
04 декабря 2022, 02:10 |
28
0

Заменит отца в будущем? Реал подписал контракт с сыном Марсело

Энцо Алвес пошел по стопам отца

04 декабря 2022, 02:10 |
28
0
Заменит отца в будущем? Реал подписал контракт с сыном Марсело
Twitter. Семья Марсело

Испанский футбольный клуб «Реал» Мадрид подписал профессиональный контракт с сыном Марсело Энцо Алвесом.

Энцо раньше тренировался в академии столичного клуба и играл за юношеские команды всех возрастов. Сейчас ему 13 лет.

Отметим, что отец Энцо – Марсело является самым титулованным игроком в истории «Реала». На его счету 25 трофеев. Он провел в составе мадридского клуба с 2007 по 2022 год более 500 поединков.

К слову, сейчас Марсело выступает за «Олимпиакос», но стоит отметить, что в ближайшее время греческий клуб расторгнет контракт со звездным бразильцем.

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Источник ФК Реал Мадрид
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