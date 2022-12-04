Заменит отца в будущем? Реал подписал контракт с сыном Марсело

Испанский футбольный клуб «Реал» Мадрид подписал профессиональный контракт с сыном Марсело Энцо Алвесом.

Энцо раньше тренировался в академии столичного клуба и играл за юношеские команды всех возрастов. Сейчас ему 13 лет.

Отметим, что отец Энцо – Марсело является самым титулованным игроком в истории «Реала». На его счету 25 трофеев. Он провел в составе мадридского клуба с 2007 по 2022 год более 500 поединков.

К слову, сейчас Марсело выступает за «Олимпиакос», но стоит отметить, что в ближайшее время греческий клуб расторгнет контракт со звездным бразильцем.