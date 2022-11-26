Греция26 ноября 2022, 13:44 |
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Олимпиакос расторгнет контракт с Марсело
Причина – ужасная физическая форма бразильца
26 ноября 2022, 13:44 |
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«Олимпиакос» принял решение расторгнуть контракт со звездным бразильским защитником Марсело, который перешел в клуб только в начале сентября.
Причина такого решения – ужасная физическая форма Марсело. Из-за этого он не входит в планы главного тренера команды Мичела.
С момента перехода в «Олимпиакос» Марсело принял участие всего в пяти матчах, ни в одном не провел на поле все 90 минут. Ранее сообщалось о том, что Марсело может продолжить карьеру в МЛС.
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