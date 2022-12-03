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  4. Новый рекорд Месси. Лионель стал лучшим игроком матча ЧМ-2022
Чемпионат мира
03 декабря 2022, 23:59 | Обновлено 04 декабря 2022, 00:00
671
1

Новый рекорд Месси. Лионель стал лучшим игроком матча ЧМ-2022

Игрок получил очередную награду

03 декабря 2022, 23:59 | Обновлено 04 декабря 2022, 00:00
671
1
Новый рекорд Месси. Лионель стал лучшим игроком матча ЧМ-2022
twitter.com/fifaworldcup

Лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира между Аргентиной и Австралией (2:1) признан форвард Лионель Месси.

Аргентинский игрок забил первый в матче гол и значительно облегчил задачу своей команды, у которой ранее были проблемы с реализацией моментов.

Для Месси это уже 8-й раз, когда его признают лучшим игроком матча чемпионата мира, что является рекордным показателем в истории ЧМ.

На ЧМ-2022 Лионель уже забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. 9 декабря Аргентина в четвертьфинале сыграет против Нидерландов.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Сергей Долина
В третьем матче из четырех Месси лучший!  Месси, забил 9 мячей в финальной стадии чемпионатов мира и обошел Марадону(8 мячей). Скоро юбилей - 100 мячей за Сборную, сейчас(94). Месси подтверждает, что он лучший футболист мира, всех времен и народов!
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