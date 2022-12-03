Новый рекорд Месси. Лионель стал лучшим игроком матча ЧМ-2022
Игрок получил очередную награду
Лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира между Аргентиной и Австралией (2:1) признан форвард Лионель Месси.
Аргентинский игрок забил первый в матче гол и значительно облегчил задачу своей команды, у которой ранее были проблемы с реализацией моментов.
Для Месси это уже 8-й раз, когда его признают лучшим игроком матча чемпионата мира, что является рекордным показателем в истории ЧМ.
На ЧМ-2022 Лионель уже забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. 9 декабря Аргентина в четвертьфинале сыграет против Нидерландов.
A master and his apprentice ✨#ARG | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/xJXzxJNX7a— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 3, 2022
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