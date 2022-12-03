Новый рекорд Месси. Лионель стал лучшим игроком матча ЧМ-2022

Лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира между Аргентиной и Австралией (2:1) признан форвард Лионель Месси.

Аргентинский игрок забил первый в матче гол и значительно облегчил задачу своей команды, у которой ранее были проблемы с реализацией моментов.

Для Месси это уже 8-й раз, когда его признают лучшим игроком матча чемпионата мира, что является рекордным показателем в истории ЧМ.

На ЧМ-2022 Лионель уже забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. 9 декабря Аргентина в четвертьфинале сыграет против Нидерландов.