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  4. ВИДЕО. В юбилейном матче. Месси открыл счет во встрече с Австралией
Чемпионат мира
03 декабря 2022, 21:40 | Обновлено 03 декабря 2022, 21:54
2450
1

ВИДЕО. В юбилейном матче. Месси открыл счет во встрече с Австралией

Лионель забил свой третий гол на этом чемпионате мира

03 декабря 2022, 21:40 | Обновлено 03 декабря 2022, 21:54
2450
1
ВИДЕО. В юбилейном матче. Месси открыл счет во встрече с Австралией
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В субботу, 3 декабря, проходит матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором играют сборные Аргентины и Австралии.

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На 35-й минуте счет в этой встрече открыл Лионель Месси, для которого это тысячный матч в карьере на профессиональном уровне.

Ассист на свой счет записал Николас Отаменди.

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Источник Sport.ua
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