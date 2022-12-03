Чемпионат мира03 декабря 2022, 21:40 | Обновлено 03 декабря 2022, 21:54
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ВИДЕО. В юбилейном матче. Месси открыл счет во встрече с Австралией
Лионель забил свой третий гол на этом чемпионате мира
03 декабря 2022, 21:40 | Обновлено 03 декабря 2022, 21:54
2450
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В субботу, 3 декабря, проходит матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором играют сборные Аргентины и Австралии.
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На 35-й минуте счет в этой встрече открыл Лионель Месси, для которого это тысячный матч в карьере на профессиональном уровне.
Ассист на свой счет записал Николас Отаменди.
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