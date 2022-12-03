Чемпионат мира03 декабря 2022, 20:26 |
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Матч с Австралией станет юбилейным в карьере Лионеля Месси
Звездный аргентинец в 1000-й раз выйдет на поле на профессиональном уровне
03 декабря 2022, 20:26 |
951
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В субботу, 3 декабря, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором сыграют сборные Аргентины и Австралии.
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Лидер сборной Аргентины Лионель Месси выйдет на поле с первых минут.
Для 35-летнего футболиста это будет 1000-й матч в профессиональной карьере. Конкретно за сборную Лионель сыграет в 169 раз.
🚨𝟭𝟬𝟬𝟬 𝗖𝗔𝗥𝗘𝗘𝗥 𝗔𝗣𝗣𝗘𝗔𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘𝗦 🚨— Football on BT Sport (@btsportfootball) December 3, 2022
🇦🇷 A milestone night for Lionel Messi ✨ pic.twitter.com/Jq82d6gsSW
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