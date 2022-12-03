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Чемпионат мира
03 декабря 2022, 20:26 |
951
0

Матч с Австралией станет юбилейным в карьере Лионеля Месси

Звездный аргентинец в 1000-й раз выйдет на поле на профессиональном уровне

03 декабря 2022, 20:26 |
951
0
Матч с Австралией станет юбилейным в карьере Лионеля Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В субботу, 3 декабря, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором сыграют сборные Аргентины и Австралии.

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Лидер сборной Аргентины Лионель Месси выйдет на поле с первых минут.

Для 35-летнего футболиста это будет 1000-й матч в профессиональной карьере. Конкретно за сборную Лионель сыграет в 169 раз.

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Источник Sport.ua
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