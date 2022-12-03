Тите в матчах групового турнира задействовал почти всех игроков
В матчах группового раунда приняли участие 25 игроков сборной Бразилии
Выставив на матч с Камеруном (0:1) резервный состав, тренер сборной Бразилии Тите дал возможность сыграть уже в групповом раунде всем футболистам, которых он взял в Катар, за исключением третьего вратаря Вевертона.
24 игрока выступило за Францию, по 23 – за Саудовскую Аравию и Швейцарию. Наименьшее же количество исполнителей задействовали наставники Хорватии – 16, Марокко, Нидерландов, Уэльса и Эквадора – по 18.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Наибольшее количество игроков, задействованных на одном чемпионате мира
|
Игроки
|
Матчи
|
Сборная
|
ЧМ
|
Кто не сыграл
|
25
|
3
|
Бразилия
|
2022
|
Вевертон (в)
|
24
|
3
|
Франция
|
2022
|
Ареоля (в), Бензема (н)
|
23
|
3
|
Тунис
|
2018
|
-
|
23
|
7
|
Голландия
|
2014
|
-
|
23
|
3
|
Сауд. Аравия
|
2022
|
Аль-Рубайе (в), Аль-Акиди (в), Утаиф (п)
|
23
|
3
|
Швейцария
|
2022
|
Кен (в), Омлин (в), Яшари (п)
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