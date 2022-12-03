Тите в матчах групового турнира задействовал почти всех игроков

Выставив на матч с Камеруном (0:1) резервный состав, тренер сборной Бразилии Тите дал возможность сыграть уже в групповом раунде всем футболистам, которых он взял в Катар, за исключением третьего вратаря Вевертона.

24 игрока выступило за Францию, по 23 – за Саудовскую Аравию и Швейцарию. Наименьшее же количество исполнителей задействовали наставники Хорватии – 16, Марокко, Нидерландов, Уэльса и Эквадора – по 18.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наибольшее количество игроков, задействованных на одном чемпионате мира