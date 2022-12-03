Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тите в матчах групового турнира задействовал почти всех игроков
Чемпионат мира
03 декабря 2022, 19:57 | Обновлено 03 декабря 2022, 20:03
306
0

Тите в матчах групового турнира задействовал почти всех игроков

В матчах группового раунда приняли участие 25 игроков сборной Бразилии

03 декабря 2022, 19:57 | Обновлено 03 декабря 2022, 20:03
306
0
Тите в матчах групового турнира задействовал почти всех игроков
Getty Images/Global Images Ukraine

Выставив на матч с Камеруном (0:1) резервный состав, тренер сборной Бразилии Тите дал возможность сыграть уже в групповом раунде всем футболистам, которых он взял в Катар, за исключением третьего вратаря Вевертона.

24 игрока выступило за Францию, по 23 – за Саудовскую Аравию и Швейцарию. Наименьшее же количество исполнителей задействовали наставники Хорватии – 16, Марокко, Нидерландов, Уэльса и Эквадора – по 18.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наибольшее количество игроков, задействованных на одном чемпионате мира

Игроки

Матчи

Сборная

ЧМ

Кто не сыграл

25

3

Бразилия

2022

Вевертон (в)

24

3

Франция

2022

Ареоля (в), Бензема (н)

23

3

Тунис

2018

-

23

7

Голландия

2014

-

23

3

Сауд. Аравия

2022

Аль-Рубайе (в), Аль-Акиди (в), Утаиф (п)

23

3

Швейцария

2022

Кен (в), Омлин (в), Яшари (п)

По теме:
Месси впервые забил в матче плей-офф ЧМ. И обогнал Марадону
В юбилейном матче. Месси открыл счет во встрече с Австралией
Аргентина - Австралия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
цифры и факты Тите ЧМ-2022 по футболу сборная Бразилии по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сербия – Швейцария – 2:3. Швейцарцы вышли в плей-офф ЧМ. Видео голов
Футбол | 02 декабря 2022, 23:50 1
Сербия – Швейцария – 2:3. Швейцарцы вышли в плей-офф ЧМ. Видео голов
Сербия – Швейцария – 2:3. Швейцарцы вышли в плей-офф ЧМ. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 3-го тура ЧМ-2022 по футболу

Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 03 декабря 2022, 10:00 2
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты

Мундиаль будет проходить с 20 ноября по 18 декабря в Катаре

Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлон | 03.12.2022, 08:00
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Депай вышел на чистое второе место среди бомбардиров сборной Нидерландов
Футбол | 03.12.2022, 18:45
Депай вышел на чистое второе место среди бомбардиров сборной Нидерландов
Депай вышел на чистое второе место среди бомбардиров сборной Нидерландов
Агент Беседина: «До конкретных переговоров дело еще не дошло»
Футбол | 03.12.2022, 17:42
Агент Беседина: «До конкретных переговоров дело еще не дошло»
Агент Беседина: «До конкретных переговоров дело еще не дошло»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Эмоции взяли верх. Игрок сборной Уругвая ударил директора ФИФА
ФОТО. Эмоции взяли верх. Игрок сборной Уругвая ударил директора ФИФА
03.12.2022, 05:45 10
Футбол
Все готово. Скоро будет объявлена дата боя Ломаченко - Хейни
Все готово. Скоро будет объявлена дата боя Ломаченко - Хейни
01.12.2022, 22:11
Бокс
Офис президента назвал потери украинской армии в войне
Офис президента назвал потери украинской армии в войне
01.12.2022, 20:49 3
Война
Топ-7 разочарований группового этапа ЧМ-2022
Топ-7 разочарований группового этапа ЧМ-2022
03.12.2022, 11:28 11
Футбол
Турнирные таблицы ЧМ-2022. Осталось две вакансии в плей-офф
Турнирные таблицы ЧМ-2022. Осталось две вакансии в плей-офф
01.12.2022, 23:59
Футбол
Украина повторила антирекорд в женской эстафете на Кубке мира
Украина повторила антирекорд в женской эстафете на Кубке мира
01.12.2022, 17:30 5
Биатлон
Чудом не пропустили. Хорватия оставила Бельгию без плей-офф ЧМ-2022
Чудом не пропустили. Хорватия оставила Бельгию без плей-офф ЧМ-2022
01.12.2022, 18:56 35
Футбол
«Массированный ракетный удар». ВСУ предупредили о планах врага
«Массированный ракетный удар». ВСУ предупредили о планах врага
02.12.2022, 13:11
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности