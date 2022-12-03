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  4. Хавьер ДЗАНЕТТИ: «Лукаку преодолел затяжную травму, чтобы сыграть на ЧМ»
Чемпионат мира
03 декабря 2022, 19:55 |
95
0

Хавьер ДЗАНЕТТИ: «Лукаку преодолел затяжную травму, чтобы сыграть на ЧМ»

Вице-президент «Интера» поддержал форварда команды

03 декабря 2022, 19:55 |
95
0
Хавьер ДЗАНЕТТИ: «Лукаку преодолел затяжную травму, чтобы сыграть на ЧМ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

В четверг сборная Бельгии вылетела из ЧМ-2022, а звездный форвард команды Ромелу Лукаку упустил несколько прекрасных возможностей вывести команду в 1/8 финала.

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти поддержал форварда своей команды:

«Я написал ему после матча, мне очень жаль его, потому что он так много сделал, чтобы оказаться там! Он преодолел затяжную травму, его ждала Бельгия, и в итоге он отыграл только половину из возможных минут. Я уже говорил ранее Лаутаро Мартинесу после игры с Саудовской Аравией: когда ты забиваешь, всё меняется в твоей голове.

Лукаку покинул чемпионат мира, где имел много возможностей для взятия ворот, также один раз он попал в штангу. Последний чемпионат мира для него? Он не ожидал этого, так как надеялся далеко пройти на этом турнире».

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Источник Сайт Альфредо Педуллы
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