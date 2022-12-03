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  4. Диего ГОДИН: «Мы достаточно натерпелись от ФИФА»
Чемпионат мира
03 декабря 2022, 19:34 |
999
0

Диего ГОДИН: «Мы достаточно натерпелись от ФИФА»

Защитник сборной Уругвая – о вылете команды из ЧМ-2022

03 декабря 2022, 19:34 |
999
0
Диего ГОДИН: «Мы достаточно натерпелись от ФИФА»
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Годин

Защитник сборной Уругвая Диего Годин после вылета команды из ЧМ-2022 был возмущен работой судей на турнире:

«Все видели спорные моменты в этой встрече. У нас отняли два чистых пенальти. Но сколько бы мы тут ни кричали и ни протестовали, результат не изменить. У них не было права отбирать эти пенальти.

Мы достаточно натерпелись от ФИФА и судей на чемпионатах мира. Странно, что на решающий матч не ставят арбитров высокого уровня, которые готовы к непростым ситуациям».

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Диего Годин сборная Уругвая по футболу ЧМ-2022 по футболу Гана - Уругвай ФИФА
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Источник Marca
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