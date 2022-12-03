Диего ГОДИН: «Мы достаточно натерпелись от ФИФА»

Защитник сборной Уругвая Диего Годин после вылета команды из ЧМ-2022 был возмущен работой судей на турнире:

«Все видели спорные моменты в этой встрече. У нас отняли два чистых пенальти. Но сколько бы мы тут ни кричали и ни протестовали, результат не изменить. У них не было права отбирать эти пенальти.

Мы достаточно натерпелись от ФИФА и судей на чемпионатах мира. Странно, что на решающий матч не ставят арбитров высокого уровня, которые готовы к непростым ситуациям».