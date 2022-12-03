Диего ГОДИН: «Мы достаточно натерпелись от ФИФА»
Защитник сборной Уругвая – о вылете команды из ЧМ-2022
Защитник сборной Уругвая Диего Годин после вылета команды из ЧМ-2022 был возмущен работой судей на турнире:
«Все видели спорные моменты в этой встрече. У нас отняли два чистых пенальти. Но сколько бы мы тут ни кричали и ни протестовали, результат не изменить. У них не было права отбирать эти пенальти.
Мы достаточно натерпелись от ФИФА и судей на чемпионатах мира. Странно, что на решающий матч не ставят арбитров высокого уровня, которые готовы к непростым ситуациям».
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