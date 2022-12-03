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  4. Агент Довбика: «На сумму 7-8 миллионов Днепр-1 даже смотреть не будет»
Украина. Премьер лига
03 декабря 2022, 19:11 | Обновлено 03 декабря 2022, 19:25
483
6

Агент Довбика: «На сумму 7-8 миллионов Днепр-1 даже смотреть не будет»

Контракт игрока истекает через год

03 декабря 2022, 19:11 | Обновлено 03 декабря 2022, 19:25
483
6
Агент Довбика: «На сумму 7-8 миллионов Днепр-1 даже смотреть не будет»
ФК Днепр-1

Алексей Люндовский, агент форварда «Днепра-1» Артема Довбика, заявил о том, что украинский клуб не собирается даже рассматривать предложения в 7-8 миллионов евро.

«Вы видели, фигурировало 7-8 млн. евро. На такую сумму сейчас «Днепр-1» даже смотреть не станет. Я просто напомню, что еще летом, когда Довбик был без игровой практики, за него официально предлагали 10 миллионов, а ведь тогда у многих были сомнения, как выйдет Артем после вынужденного перерыва и травмы, насколько быстро сможет себе вернуть тонус».

«Сейчас, когда он снова лучший бомбардир УПЛ после осенней части сезона, да еще и подкрепил это результативностью в еврокубках, его цена явно будет выше, чем летом. Какие 7-8 миллионов?», — сказал Люндовский.

Контракт игрока истекает в конце 2023 года, но клуб ведет переговоры о подписании нового соглашения.

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Днепр-1 Артем Довбик чемпионат Украины по футболу
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Источник FanDay
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Комментарии 7
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anacreon
Річ у тім, що клуби не дивляться чемпіонат України і хто там скільки забиває. В кращому випадку наших футболістів скаути бачать в єврокубках. Саме тому всілякі Циганкови і Буяльські до цих пір нафік нікому не потрібні. Бо в єврокубках нічого не показують, а їхні голи в УПЛ нікому не цікаві. Бо конкуренція в топ-чемпіонатах інша. І в збірній нічого не показували.
Єдиний шанс Довбика кудись перебратися в тому, шо забив трохи голів в Лізі Конференцій. Але проблема і у тому, що та Ліга Конференцій теж нафік нікому не сдалася. Тому бідося може далі залишитися в УПЛ.І взагалі УЄФА потрібно прининити оці "проценти прав на футболіста при перепродажу". Бо через них клуби не можуть потім нормально перепродати гравця, бо треба відстібувати попередньому власнику. При переходах має виплачуватися вся сума. Дніпро би вже давно Довбика продав за 8 мільйонів, якби не довелося половину віддавати. А так гроблять йому молодість.
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0
aleks8-48
Если лучший бомбардир последних двух чемпионатов и гр. этапа ЛК стоит 8 млн.,то сколько же стОят остальные украинские футболисты?
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0
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VitosKH
Та ему цена максимум лимон.О чем вы говорите? Чел забивает сельским командам,а в сборной на лавке сидит
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-1
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Remark
Как сказал бы Палкин - Довбик стоит 70-80 млн.
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-2
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