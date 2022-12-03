Агент Довбика: «На сумму 7-8 миллионов Днепр-1 даже смотреть не будет»

Алексей Люндовский, агент форварда «Днепра-1» Артема Довбика, заявил о том, что украинский клуб не собирается даже рассматривать предложения в 7-8 миллионов евро.

«Вы видели, фигурировало 7-8 млн. евро. На такую сумму сейчас «Днепр-1» даже смотреть не станет. Я просто напомню, что еще летом, когда Довбик был без игровой практики, за него официально предлагали 10 миллионов, а ведь тогда у многих были сомнения, как выйдет Артем после вынужденного перерыва и травмы, насколько быстро сможет себе вернуть тонус».

«Сейчас, когда он снова лучший бомбардир УПЛ после осенней части сезона, да еще и подкрепил это результативностью в еврокубках, его цена явно будет выше, чем летом. Какие 7-8 миллионов?», — сказал Люндовский.

Контракт игрока истекает в конце 2023 года, но клуб ведет переговоры о подписании нового соглашения.