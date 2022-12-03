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  4. Уго ЛЬОРИС: «Сборная Польши в 1/8 финала благодаря Щенсны»
Чемпионат мира
03 декабря 2022, 19:13 | Обновлено 03 декабря 2022, 19:14
577
0

Уго ЛЬОРИС: «Сборная Польши в 1/8 финала благодаря Щенсны»

Вратарь сборной Франции – о матче против Польши

03 декабря 2022, 19:13 | Обновлено 03 декабря 2022, 19:14
577
0
Уго ЛЬОРИС: «Сборная Польши в 1/8 финала благодаря Щенсны»
Getty Images/Global Images Ukraine. Уго Льорис

Голкипер сборной Франции Уго Льорис поделился ожиданиями от матча 1/8 финала ЧМ-2022 против Польши, который состоится в воскресенье, 4 декабря:

«Щенсны проводит фантастический турнир. Сборная Польши должна понимать, что она здесь благодаря своему вратарю. Мы анализируем соперника, знаем, какой матч ожидается, но есть и элемент неожиданности, есть психологический аспект. Мы должны быть готовы ко всем сценариям. Нужно оставаться сильными психологически».

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Уго Льорис сборная Франции по футболу ЧМ-2022 по футболу Франция - Польша сборная Польши по футболу Войцех Щенсны
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Источник L'Equipe
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