Уго ЛЬОРИС: «Сборная Польши в 1/8 финала благодаря Щенсны»

Голкипер сборной Франции Уго Льорис поделился ожиданиями от матча 1/8 финала ЧМ-2022 против Польши, который состоится в воскресенье, 4 декабря:

«Щенсны проводит фантастический турнир. Сборная Польши должна понимать, что она здесь благодаря своему вратарю. Мы анализируем соперника, знаем, какой матч ожидается, но есть и элемент неожиданности, есть психологический аспект. Мы должны быть готовы ко всем сценариям. Нужно оставаться сильными психологически».