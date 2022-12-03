Чемпионат мира03 декабря 2022, 19:13 | Обновлено 03 декабря 2022, 19:14
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Уго ЛЬОРИС: «Сборная Польши в 1/8 финала благодаря Щенсны»
Вратарь сборной Франции – о матче против Польши
03 декабря 2022, 19:13 | Обновлено 03 декабря 2022, 19:14
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Голкипер сборной Франции Уго Льорис поделился ожиданиями от матча 1/8 финала ЧМ-2022 против Польши, который состоится в воскресенье, 4 декабря:
«Щенсны проводит фантастический турнир. Сборная Польши должна понимать, что она здесь благодаря своему вратарю. Мы анализируем соперника, знаем, какой матч ожидается, но есть и элемент неожиданности, есть психологический аспект. Мы должны быть готовы ко всем сценариям. Нужно оставаться сильными психологически».
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