Чемпионат мира03 декабря 2022, 17:25 | Обновлено 03 декабря 2022, 18:17
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ВИДЕО. Депай вывел Нидерланды вперед в матче с США
Первый гол в плей-офф ЧМ-2022
03 декабря 2022, 17:25 | Обновлено 03 декабря 2022, 18:17
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На 10-й минуте форвард сборной Нидерландов Мемфис Депай открыл счет в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против США – 1:0. Нападающий четко замкнул передачу Дензела Дюмфриса с правого фланга. Для Депая это первый гол на мундиале в Катаре.
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Видео гола Депая:
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