ВИДЕО. Депай вывел Нидерланды вперед в матче с США

На 10-й минуте форвард сборной Нидерландов Мемфис Депай открыл счет в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против США – 1:0. Нападающий четко замкнул передачу Дензела Дюмфриса с правого фланга. Для Депая это первый гол на мундиале в Катаре.

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Видео гола Депая: