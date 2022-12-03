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Чемпионат мира
03 декабря 2022, 17:25 | Обновлено 03 декабря 2022, 18:17
1134
0

ВИДЕО. Депай вывел Нидерланды вперед в матче с США

Первый гол в плей-офф ЧМ-2022

03 декабря 2022, 17:25 | Обновлено 03 декабря 2022, 18:17
1134
0
ВИДЕО. Депай вывел Нидерланды вперед в матче с США
Getty Images/Global Images Ukraine

На 10-й минуте форвард сборной Нидерландов Мемфис Депай открыл счет в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против США – 1:0. Нападающий четко замкнул передачу Дензела Дюмфриса с правого фланга. Для Депая это первый гол на мундиале в Катаре.

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Видео гола Депая:

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Мемфис Депай сборная Нидерландов по футболу Нидерланды - США ЧМ-2022 по футболу видео
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Источник Sport.ua
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