ПЕПЕ: «Не могу сказать, что ЧМ в Катаре – мой последний»

39-летний защитник Пепе, который ранее установил рекорд сборной Португалии, заявил, что нынешний чемпионат мира может стать не последним в его карьере:

«Когда у меня была травма, то не мог спать, хотел как можно быстрее восстановиться. Не могу сказать, что Чемпионат мира в Катаре – это последний, на котором я сыграю. Я здесь в Катаре для того, чтобы насладиться турниром. Это привилегия – делать то, что ты любишь, играть в футбол.

У нас есть несколько ингредиентов, и если мы не составим их всех вместе, как сказал наш тренер, ничего не сработает. Если вы готовите салат, вы не можете иметь помидоры с одной стороны и лук с другой, вы должны сложить их вместе.

У нас качественная сборная, но если мы не будем упорно работать, уважать соперников и делать то, что говорит тренер, то не получим от этого качества столько пользы».