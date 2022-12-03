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  4. ПЕПЕ: «Не могу сказать, что ЧМ в Катаре – мой последний»
Чемпионат мира
03 декабря 2022, 15:54 |
497
1

ПЕПЕ: «Не могу сказать, что ЧМ в Катаре – мой последний»

Защитник сборной Португалии не планирует завершать карьеру

03 декабря 2022, 15:54 |
497
1
ПЕПЕ: «Не могу сказать, что ЧМ в Катаре – мой последний»
Getty Images/Global Images Ukraine

39-летний защитник Пепе, который ранее установил рекорд сборной Португалии, заявил, что нынешний чемпионат мира может стать не последним в его карьере:

«Когда у меня была травма, то не мог спать, хотел как можно быстрее восстановиться. Не могу сказать, что Чемпионат мира в Катаре – это последний, на котором я сыграю. Я здесь в Катаре для того, чтобы насладиться турниром. Это привилегия – делать то, что ты любишь, играть в футбол.

У нас есть несколько ингредиентов, и если мы не составим их всех вместе, как сказал наш тренер, ничего не сработает. Если вы готовите салат, вы не можете иметь помидоры с одной стороны и лук с другой, вы должны сложить их вместе.

У нас качественная сборная, но если мы не будем упорно работать, уважать соперников и делать то, что говорит тренер, то не получим от этого качества столько пользы».

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Конченный псих. Ему не в футбол нужно играть, а в психотрической лечебнице лечится.
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