Пепе установил рекорд сборной Португалии в матче с Уругваем

Защитник сборной Португалии Пепе установил рекорд своей команды в матче второго тура ЧМ-2022 против Уругвая (победа 2:0).

Он вышел на поле в возрасте в возрасте 39 лет и 275 дней. Это позволило Пепе стать самым возрастным полевым игроком в истории выступлений сборной Португалии на чемпионатах мира.

Также Пепе по данному показателю вышел на третье место в абсолюте. Его опережают только камерунский форвард Роже Милла (42 года и 39 дней на ЧМ-1994) и защитник сборной Канады Атиба Хатчинсон (39 лет и 292 дня), который также выступает на нынешнем ЧМ в Катаре.