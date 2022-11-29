Пепе установил рекорд сборной Португалии в матче с Уругваем
Защитник вышел на поле в возрасте 39 лет
Защитник сборной Португалии Пепе установил рекорд своей команды в матче второго тура ЧМ-2022 против Уругвая (победа 2:0).
Он вышел на поле в возрасте в возрасте 39 лет и 275 дней. Это позволило Пепе стать самым возрастным полевым игроком в истории выступлений сборной Португалии на чемпионатах мира.
Также Пепе по данному показателю вышел на третье место в абсолюте. Его опережают только камерунский форвард Роже Милла (42 года и 39 дней на ЧМ-1994) и защитник сборной Канады Атиба Хатчинсон (39 лет и 292 дня), который также выступает на нынешнем ЧМ в Катаре.
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