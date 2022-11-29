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  4. Пепе установил рекорд сборной Португалии в матче с Уругваем
Чемпионат мира
29 ноября 2022, 00:03 |
770
3

Пепе установил рекорд сборной Португалии в матче с Уругваем

Защитник вышел на поле в возрасте 39 лет

29 ноября 2022, 00:03 |
770
3
Пепе установил рекорд сборной Португалии в матче с Уругваем
Getty Images/Global Images Ukraine. Пепе

Защитник сборной Португалии Пепе установил рекорд своей команды в матче второго тура ЧМ-2022 против Уругвая (победа 2:0).

Он вышел на поле в возрасте в возрасте 39 лет и 275 дней. Это позволило Пепе стать самым возрастным полевым игроком в истории выступлений сборной Португалии на чемпионатах мира.

Также Пепе по данному показателю вышел на третье место в абсолюте. Его опережают только камерунский форвард Роже Милла (42 года и 39 дней на ЧМ-1994) и защитник сборной Канады Атиба Хатчинсон (39 лет и 292 дня), который также выступает на нынешнем ЧМ в Катаре.

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Пепе сборная Португалии по футболу Португалия - Уругвай ЧМ-2022 по футболу цифры и факты
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Источник Sky Sports
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Комментарии 3
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Remark
Он психически больной пациент. Таким не в футбол играть, а в лечебнице лежать. В Украине, кстати, тоже есть таких парочку "пациентов" тоже.
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Петр Яновский
Дзоффу было чуть за 40, когда он стал ЧМ. И там много воротников было, кому 40 уже исполнился до ЧМ. Тот же тунисский воротник с игре с нами в 2006. Лейтону в 1998 году было без месяца 40. Потому 3 среди полевых.
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