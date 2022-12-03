Чемпионат мира03 декабря 2022, 15:22 |
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Источник: Флик не покинет сборную Германии после вылета из ЧМ-2022
Тренер продолжит работу с командой
03 декабря 2022, 15:22 |
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Главный тренер сборной Германии Ханс Дитер Флик продолжит работу с командой. Об этом сообщают немецкие СМИ.
Несмотря на вылет сборной Германии с ЧМ-2022 на групповом этапе, Немецкий футбольный союз не рассматривает вариант с увольнением Флика. Тренер продолжит работу с командой как минимум до Евро-2024.
Флик возглавил сборную Германии летом прошлого года, заменив на этой должности Йоахима Лёва после чемпионата Европы.
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