Источник: Флик не покинет сборную Германии после вылета из ЧМ-2022

Главный тренер сборной Германии Ханс Дитер Флик продолжит работу с командой. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Несмотря на вылет сборной Германии с ЧМ-2022 на групповом этапе, Немецкий футбольный союз не рассматривает вариант с увольнением Флика. Тренер продолжит работу с командой как минимум до Евро-2024.

Флик возглавил сборную Германии летом прошлого года, заменив на этой должности Йоахима Лёва после чемпионата Европы.