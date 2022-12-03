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  4. Источник: Флик не покинет сборную Германии после вылета из ЧМ-2022
Чемпионат мира
03 декабря 2022, 15:22 |
99
0

Источник: Флик не покинет сборную Германии после вылета из ЧМ-2022

Тренер продолжит работу с командой

03 декабря 2022, 15:22 |
99
0
Источник: Флик не покинет сборную Германии после вылета из ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Германии Ханс Дитер Флик продолжит работу с командой. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Несмотря на вылет сборной Германии с ЧМ-2022 на групповом этапе, Немецкий футбольный союз не рассматривает вариант с увольнением Флика. Тренер продолжит работу с командой как минимум до Евро-2024.

Флик возглавил сборную Германии летом прошлого года, заменив на этой должности Йоахима Лёва после чемпионата Европы.

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Ханс-Дитер Флик сборная Германии по футболу ЧМ-2022 по футболу
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Источник Sport1
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