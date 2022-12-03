Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Япония – Хорватия
Чемпионат мира
03 декабря 2022, 14:28 | Обновлено 03 декабря 2022, 14:36
172
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Япония – Хорватия

Поединок состоится в понедельник, 5 декабря

03 декабря 2022, 14:28 | Обновлено 03 декабря 2022, 14:36
172
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Япония – Хорватия
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 5 декабря, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира, в котором встретятся национальные сборные Японии и Хорватии.

Поединок состоится на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Начало матча в 17:00 по киевскому времени.

  • Япония – Хорватия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Япония – Хорватия.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
FanSport
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Источник: Флик не покинет сборную Германии после вылета из ЧМ-2022
Бразилия потеряла двух игроков до конца ЧМ из-за травм
Дидье ДЕШАМ: «Мы не будем заострять внимание на Левандовски»
где смотреть Япония - Хорватия сборная Хорватии по футболу сборная Японии по футболу ЧМ-2022 по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Дерек Чисора
Бокс | 03 декабря 2022, 06:14 5
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Дерек Чисора
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Дерек Чисора

Смотрите вечером 3 декабря чемпионский бой за титул WBC в Лондоне

Корейский субподрядчик Роналду. Португалия проиграла Южной Кореи
Футбол | 02 декабря 2022, 18:58 4
Корейский субподрядчик Роналду. Португалия проиграла Южной Кореи
Корейский субподрядчик Роналду. Португалия проиграла Южной Кореи

Сон Хын Мин и Ко вышли в плей-офф чемпионата мира 2022

Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 03.12.2022, 10:00
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
ГРИГОРЧУК: «В самом страшном сне не мог представить борьбу за выживание»
Футбол | 03.12.2022, 09:39
ГРИГОРЧУК: «В самом страшном сне не мог представить борьбу за выживание»
ГРИГОРЧУК: «В самом страшном сне не мог представить борьбу за выживание»
Символическая сборная группового этапа чемпионата мира
Футбол | 03.12.2022, 13:30
Символическая сборная группового этапа чемпионата мира
Символическая сборная группового этапа чемпионата мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Контиолахти-2022. Норвегия выиграла мужскую эстафету, Украина стала 9-й
Контиолахти-2022. Норвегия выиграла мужскую эстафету, Украина стала 9-й
01.12.2022, 13:24 2
Биатлон
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
03.12.2022, 08:00
Биатлон
Турнирные таблицы ЧМ-2022. Осталось две вакансии в плей-офф
Турнирные таблицы ЧМ-2022. Осталось две вакансии в плей-офф
01.12.2022, 23:59
Футбол
Контиолахти-2022. Украину едва не закрыли на круг в женской эстафете
Контиолахти-2022. Украину едва не закрыли на круг в женской эстафете
01.12.2022, 15:51 13
Биатлон
ЧМ-2022: известны шесть из восьми пар 1/8 финала
ЧМ-2022: известны шесть из восьми пар 1/8 финала
01.12.2022, 23:45 1
Футбол
Где ты был, когда нас бомбило НАТО? Сербы наехали на Стаховского
Где ты был, когда нас бомбило НАТО? Сербы наехали на Стаховского
01.12.2022, 21:52 28
Теннис
ВИДЕО. Лукаку разнес скамейку запасных после вылета из ЧМ-2022
ВИДЕО. Лукаку разнес скамейку запасных после вылета из ЧМ-2022
01.12.2022, 19:54 4
Футбол
Кто завоюет трофей? Определены все участники плей-офф ЧМ и пары 1/8 финала
Кто завоюет трофей? Определены все участники плей-офф ЧМ и пары 1/8 финала
02.12.2022, 23:02 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности