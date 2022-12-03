Чемпионат мира03 декабря 2022, 14:28 | Обновлено 03 декабря 2022, 14:36
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Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Япония – Хорватия
Поединок состоится в понедельник, 5 декабря
03 декабря 2022, 14:28 | Обновлено 03 декабря 2022, 14:36
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В пятницу, 5 декабря, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира, в котором встретятся национальные сборные Японии и Хорватии.
Поединок состоится на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Начало матча в 17:00 по киевскому времени.
- Япония – Хорватия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Япония – Хорватия.
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