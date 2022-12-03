В пятницу, 5 декабря, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира, в котором встретятся национальные сборные Японии и Хорватии.

Поединок состоится на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Начало матча в 17:00 по киевскому времени.

Япония – Хорватия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Япония – Хорватия.