Луис СУАРЕС: «ФИФА всегда против Уругвая»

Капитан сборной Уругвая Луис Суарес прокомментировал вылет своей команды с чемпионата мира 2022, несмотря на победу над Ганой (2:0) в заключительном туре группового раунда.

«Пенальти, назначенный в моменте с Хименесом в игре с Португалией, навредил нам, поскольку повлиял фактор разницы пропущенных мячей. То же самое можно сказать про момент с Нуньесом, но в обратную сторону.

ФИФА и судейский комитет должны объясниться касательно того, на чем основываются их решения назначать невероятные пенальти. Нам же не поставили два пенальти в матче с Ганой. Впрочем, это не оправдание.

После игры я хотел увидеть своих детей, однако представители ФИФА отказали мне. Хотя к футболисту сборной Франции дети пришли на скамейку запасных.

Кажется, что Уругваю нужно больше влияния. ФИФА всегда против Уругвая», - сказал Суарес.