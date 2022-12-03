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Чемпионат мира
03 декабря 2022, 13:31 | Обновлено 03 декабря 2022, 13:33
785
1

Луис СУАРЕС: «ФИФА всегда против Уругвая»

Форвард сборной Уругвая – о вылете с чемпионата мира

03 декабря 2022, 13:31 | Обновлено 03 декабря 2022, 13:33
785
1
Луис СУАРЕС: «ФИФА всегда против Уругвая»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Суарес

Капитан сборной Уругвая Луис Суарес прокомментировал вылет своей команды с чемпионата мира 2022, несмотря на победу над Ганой (2:0) в заключительном туре группового раунда.

«Пенальти, назначенный в моменте с Хименесом в игре с Португалией, навредил нам, поскольку повлиял фактор разницы пропущенных мячей. То же самое можно сказать про момент с Нуньесом, но в обратную сторону.

ФИФА и судейский комитет должны объясниться касательно того, на чем основываются их решения назначать невероятные пенальти. Нам же не поставили два пенальти в матче с Ганой. Впрочем, это не оправдание.

После игры я хотел увидеть своих детей, однако представители ФИФА отказали мне. Хотя к футболисту сборной Франции дети пришли на скамейку запасных.

Кажется, что Уругваю нужно больше влияния. ФИФА всегда против Уругвая», - сказал Суарес.

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Источник Goal.com
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Crimea
ФІФА завжди за Рашку! Це вже всі повинні зрозуміти
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