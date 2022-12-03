Символическая сборная группового этапа чемпионата мира

WhoScored представил символическую сборную группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Лучшую оценку имеет Бруну Фернандеш из Португалии, его партнер Роналду не попал в топ-11.

Символическая сборная

Вратарь: Войцех Щенсны (Польша, 8.2)

Защитники: Ашраф Хакими (Марокко, 7.5), Жан-Шарль Кастеллетто (Камерун, 7.7), Гарри Магуайр (Англия, 7.4), Тео Эрнандес (Франция, 8.0).

Полузащитники: Бруно Фернандеш (Португалия, 8.4), Фрэнки де Йонг (Нидерланды, 7.7), Казэмиро (Бразилия, 7.9).

Нападающие: Килиан Мбаппе (Франция, 7.8), Лионель Месси (Аргентина, 7.9), Антуан Гризманн (Франция, 7.7).

Напомним, что Мусиала – лучший дриблер группового этапа ЧМ.