Символическая сборная группового этапа чемпионата мира
От авторитетного портала Whoscored
WhoScored представил символическую сборную группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Лучшую оценку имеет Бруну Фернандеш из Португалии, его партнер Роналду не попал в топ-11.
Символическая сборная
Вратарь: Войцех Щенсны (Польша, 8.2)
Защитники: Ашраф Хакими (Марокко, 7.5), Жан-Шарль Кастеллетто (Камерун, 7.7), Гарри Магуайр (Англия, 7.4), Тео Эрнандес (Франция, 8.0).
Полузащитники: Бруно Фернандеш (Португалия, 8.4), Фрэнки де Йонг (Нидерланды, 7.7), Казэмиро (Бразилия, 7.9).
Нападающие: Килиан Мбаппе (Франция, 7.8), Лионель Месси (Аргентина, 7.9), Антуан Гризманн (Франция, 7.7).
Напомним, что Мусиала – лучший дриблер группового этапа ЧМ.
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