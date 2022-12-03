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Чемпионат мира
03 декабря 2022, 09:59 | Обновлено 03 декабря 2022, 10:53
915
0

Впервые с 2002 года в 1/8 финала вышли только две южноамериканские команды

Впервые в истории ЧМ на этой стадии сыграют три сборные из АФК

03 декабря 2022, 09:59 | Обновлено 03 декабря 2022, 10:53
915
0
Впервые с 2002 года в 1/8 финала вышли только две южноамериканские команды
Getty Images/Global Images Ukraine

Весьма необычным оказался состав участников 1/8 финала ЧМ-2022. Впервые с 2002 года на этой стадии сыграют только две южноамериканские сборные. Второй раз в истории двумя командами будет представлена в 1/8-й Африка, повторившая свое наивысшее достижение 8-летней давности. Ну а Азия и вовсе установила личный рекорд. Никогда ранее сразу три сборные из АФК на этой стадии еще не выступали.

Если смотреть поименно, то новичков нет. Все 16 команд в разные годы в 1/8 финала уже играли. Бразилия - 11 раз, Аргентина - 9, Испания и Нидерланды - по 8, Англия и Франция - по 7, Швейцария - 6, США - 5, Португалия и Япония - по 3, Корея, Польша и Хорватия - по 2, Австралия, Марокко и Сенегал - по 1.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Представительство континентов в 1/8 финала

Год

ЕВ

ЮА

СЦ

АФ

АЗ

ОК

ЧМ

1934

12

2

1

1

-

-

ЕВ

1938

13

1

2

-

-

-

ЕВ

1986

10

4

1

1

-

-

ЮА

1990

10

4

1

1

-

-

ЕВ

1994

10

2

2

1

1

-

ЮА

1998

10

4

1

1

-

-

ЕВ

2002

9

2

2

1

2

-

ЮА

2006

10

3

1

1

-

1

ЕВ

2010

6

5

2

1

2

-

ЕВ

2014

6

5

3

2

-

-

ЕВ

2018

10

4

1

-

1

-

ЕВ

2022

8

2

1

2

3

-

Итого

114

38

18

12

9

1

На ЧМ-1930, 1950-1982 стадия 1/8 финала не предусматривалась регламентом.

ЕВ - Европа; ЮА - Южная Америка; СЦ - Северная и Центральная Америка; АФ - Африка; АЗ - Азия; ОК - Океания; ЧМ - чемпион мира.

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Источник Sport.ua
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