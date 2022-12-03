Впервые с 2002 года в 1/8 финала вышли только две южноамериканские команды

Весьма необычным оказался состав участников 1/8 финала ЧМ-2022. Впервые с 2002 года на этой стадии сыграют только две южноамериканские сборные. Второй раз в истории двумя командами будет представлена в 1/8-й Африка, повторившая свое наивысшее достижение 8-летней давности. Ну а Азия и вовсе установила личный рекорд. Никогда ранее сразу три сборные из АФК на этой стадии еще не выступали.

Если смотреть поименно, то новичков нет. Все 16 команд в разные годы в 1/8 финала уже играли. Бразилия - 11 раз, Аргентина - 9, Испания и Нидерланды - по 8, Англия и Франция - по 7, Швейцария - 6, США - 5, Португалия и Япония - по 3, Корея, Польша и Хорватия - по 2, Австралия, Марокко и Сенегал - по 1.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Представительство континентов в 1/8 финала

Год ЕВ ЮА СЦ АФ АЗ ОК ЧМ 1934 12 2 1 1 - - ЕВ 1938 13 1 2 - - - ЕВ 1986 10 4 1 1 - - ЮА 1990 10 4 1 1 - - ЕВ 1994 10 2 2 1 1 - ЮА 1998 10 4 1 1 - - ЕВ 2002 9 2 2 1 2 - ЮА 2006 10 3 1 1 - 1 ЕВ 2010 6 5 2 1 2 - ЕВ 2014 6 5 3 2 - - ЕВ 2018 10 4 1 - 1 - ЕВ 2022 8 2 1 2 3 - Итого 114 38 18 12 9 1

На ЧМ-1930, 1950-1982 стадия 1/8 финала не предусматривалась регламентом.

ЕВ - Европа; ЮА - Южная Америка; СЦ - Северная и Центральная Америка; АФ - Африка; АЗ - Азия; ОК - Океания; ЧМ - чемпион мира.

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