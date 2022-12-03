Впервые с 2002 года в 1/8 финала вышли только две южноамериканские команды
Впервые в истории ЧМ на этой стадии сыграют три сборные из АФК
Весьма необычным оказался состав участников 1/8 финала ЧМ-2022. Впервые с 2002 года на этой стадии сыграют только две южноамериканские сборные. Второй раз в истории двумя командами будет представлена в 1/8-й Африка, повторившая свое наивысшее достижение 8-летней давности. Ну а Азия и вовсе установила личный рекорд. Никогда ранее сразу три сборные из АФК на этой стадии еще не выступали.
Если смотреть поименно, то новичков нет. Все 16 команд в разные годы в 1/8 финала уже играли. Бразилия - 11 раз, Аргентина - 9, Испания и Нидерланды - по 8, Англия и Франция - по 7, Швейцария - 6, США - 5, Португалия и Япония - по 3, Корея, Польша и Хорватия - по 2, Австралия, Марокко и Сенегал - по 1.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Представительство континентов в 1/8 финала
|
Год
|
ЕВ
|
ЮА
|
СЦ
|
АФ
|
АЗ
|
ОК
|
ЧМ
|
1934
|
12
|
2
|
1
|
1
|
-
|
-
|
ЕВ
|
1938
|
13
|
1
|
2
|
-
|
-
|
-
|
ЕВ
|
1986
|
10
|
4
|
1
|
1
|
-
|
-
|
ЮА
|
1990
|
10
|
4
|
1
|
1
|
-
|
-
|
ЕВ
|
1994
|
10
|
2
|
2
|
1
|
1
|
-
|
ЮА
|
1998
|
10
|
4
|
1
|
1
|
-
|
-
|
ЕВ
|
2002
|
9
|
2
|
2
|
1
|
2
|
-
|
ЮА
|
2006
|
10
|
3
|
1
|
1
|
-
|
1
|
ЕВ
|
2010
|
6
|
5
|
2
|
1
|
2
|
-
|
ЕВ
|
2014
|
6
|
5
|
3
|
2
|
-
|
-
|
ЕВ
|
2018
|
10
|
4
|
1
|
-
|
1
|
-
|
ЕВ
|
2022
|
8
|
2
|
1
|
2
|
3
|
-
|
Итого
|
114
|
38
|
18
|
12
|
9
|
1
На ЧМ-1930, 1950-1982 стадия 1/8 финала не предусматривалась регламентом.
ЕВ - Европа; ЮА - Южная Америка; СЦ - Северная и Центральная Америка; АФ - Африка; АЗ - Азия; ОК - Океания; ЧМ - чемпион мира.
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