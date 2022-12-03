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  4. ГРИГОРЧУК: «В самом страшном сне не мог представить борьбу за выживание»
Украина. Премьер лига
03 декабря 2022, 09:39 | Обновлено 03 декабря 2022, 09:44
617
1

ГРИГОРЧУК: «В самом страшном сне не мог представить борьбу за выживание»

Наставник «Черноморца» – о провальной первой части сезона УПЛ

03 декабря 2022, 09:39 | Обновлено 03 декабря 2022, 09:44
617
1
ГРИГОРЧУК: «В самом страшном сне не мог представить борьбу за выживание»
ФК Черноморец. Роман Григорчук

Главный тренер одесского «Черноморца» Роман Григорчук прокомментировал поражение от «Кривбасса» (0:1) в перенесенном матче 7-го тура украинской Премьер-лиги.

«Мы боремся за выживание. Это ужас, у меня муравьи идут по коже. Я не мог себе представить этого даже в страшном сне. Но это не повод для пессимизма.

Мы не опускаем руки. Надо будет проявить характер и все наше мастерство. В Одессе должна быть сильная команда, которая будет бороться за высокие места», – сказал Григорчук.

Отметим, что после осенней части сезона «Черноморец» имеет 10 очков в активе и занимает 15 место.

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Роман Григорчук Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Черноморец - Кривбасс
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Источник ФК Черноморец
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Комментарии 1
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Александр Чернокур
Григорчук это жлоб.Никргда не забуду когда Днепр играл с Черноморцем и вдруг к тренеру Днепра Хуанде Рамосу подскакивает Григорчук и начинает орать жестикулировать чтото доказать.Когда Рамоса спросили что этот чер хотел он ответил я не понял ни одного слова что этот жлоб нес.Григорчук черт не европеец
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