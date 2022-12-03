ГРИГОРЧУК: «В самом страшном сне не мог представить борьбу за выживание»

Главный тренер одесского «Черноморца» Роман Григорчук прокомментировал поражение от «Кривбасса» (0:1) в перенесенном матче 7-го тура украинской Премьер-лиги.

«Мы боремся за выживание. Это ужас, у меня муравьи идут по коже. Я не мог себе представить этого даже в страшном сне. Но это не повод для пессимизма.

Мы не опускаем руки. Надо будет проявить характер и все наше мастерство. В Одессе должна быть сильная команда, которая будет бороться за высокие места», – сказал Григорчук.

Отметим, что после осенней части сезона «Черноморец» имеет 10 очков в активе и занимает 15 место.