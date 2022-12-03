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Чемпионат мира
03 декабря 2022, 08:19 | Обновлено 03 декабря 2022, 08:22
786
0

СОН Хын Мин: «Давно ждал этого момента»

Форвард сборной Южной Кореи – о выходе в плей-офф чемпионата мира 2022

03 декабря 2022, 08:19 | Обновлено 03 декабря 2022, 08:22
786
0
СОН Хын Мин: «Давно ждал этого момента»
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий сборной Южной Кореи Сон Хын Мин прокомментировал победу над национальной командой Португалии (2:1) в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира 2022.

«Я давно ждал этого момента и верил, что у нас все получится. Я не очень хорошо справлялся с ролью капитана команды, но мои товарищи по команде всегда прикрывали меня. Я так благодарен им и так горжусь ими. Они никогда не сдавались и шли на жертвы ради команды», - сказал Сон Хын Мин.

Напомним, благодаря этой победе Южная Корея вышла в 1/8 финала, где 5 декабря сыграет против Бразилии.

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Источник Sky Sports
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