СОН Хын Мин: «Давно ждал этого момента»

Нападающий сборной Южной Кореи Сон Хын Мин прокомментировал победу над национальной командой Португалии (2:1) в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира 2022.

«Я давно ждал этого момента и верил, что у нас все получится. Я не очень хорошо справлялся с ролью капитана команды, но мои товарищи по команде всегда прикрывали меня. Я так благодарен им и так горжусь ими. Они никогда не сдавались и шли на жертвы ради команды», - сказал Сон Хын Мин.

Напомним, благодаря этой победе Южная Корея вышла в 1/8 финала, где 5 декабря сыграет против Бразилии.