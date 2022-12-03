Чемпионат мира
03.12.2022 17:00 - : -
Чемпионат мира03 декабря 2022, 05:25 |
55
0
Нидерланды – США. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 декабря матч 1/8 финала ЧМ-2022 в Катаре
03 декабря 2022, 05:25 |
55
0
В субботу, 3 декабря, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором сыграют сборные Нидерландов и США.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра пройдет на международном стадионе имени принца Халифа в Дохе. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 декабря 2022, 02:40 0
Среди них: Гранит Джака, Дэвис Эпасси, Хван Хи Чхан и Де Арраскаэта
Война | 02 декабря 2022, 13:11 0
Рашисты готовят новый удар
Бокс | 02.12.2022, 18:37
Футбол | 02.12.2022, 21:26
Футбол | 02.12.2022, 10:20
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
02.12.2022, 03:43 16
01.12.2022, 21:35
01.12.2022, 20:49 3
01.12.2022, 23:59
02.12.2022, 15:25 9
02.12.2022, 23:02 12
01.12.2022, 23:44 4
01.12.2022, 07:20 1