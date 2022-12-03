Нидерланды

В субботу, 3 декабря, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором сыграют сборные Нидерландов и США.

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Игра пройдет на международном стадионе имени принца Халифа в Дохе. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.