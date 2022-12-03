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США
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Чемпионат мира
03 декабря 2022, 05:25 |
55
0

Нидерланды – США. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 декабря матч 1/8 финала ЧМ-2022 в Катаре

03 декабря 2022, 05:25 |
55
0
Нидерланды – США. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Коди Гакпо

В субботу, 3 декабря, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором сыграют сборные Нидерландов и США.

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Игра пройдет на международном стадионе имени принца Халифа в Дохе. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

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Источник Sport.ua
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