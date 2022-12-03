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  4. Экс-игрок зенита: «Какая Азия? Сотрудничество с УЕФА продолжается»
Россия
03 декабря 2022, 05:20 |
253
0

Экс-игрок зенита: «Какая Азия? Сотрудничество с УЕФА продолжается»

Алексей Игонин наивно продолжает верить в чудо

03 декабря 2022, 05:20 |
253
0
Экс-игрок зенита: «Какая Азия? Сотрудничество с УЕФА продолжается»
Instagram. Алексей Игонин

Экс-игрок «зенита» Алексей Игонин высказался о словах президента рфс александра дюкова о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию:

«Как я понял, Дюков так сказал, потому что ему задали такой вопрос. Говорить о том, что будет принято такое решение, сейчас нет смысла. Дюков сам дал понять: не будет. И я его в этом поддерживаю. Просто обсудят, выслушают разные мнения – это и есть задача организации.

История тут глубже. Дело не только в том, с кем проводить матчи, из какой зоны отбираться на чемпионат мира. Отношения россии с футбольной Европой складывались десятилетиями. Всё это вылилось в массу совместных проектов, мероприятий, акций. Сотрудничество и сегодня продолжается. УЕФА инвестирует в россию средства. Я, например, знаю, что Федерация футбола петербурга получила из УЕФА деньги на развитие определённых программ.

Да, взаимодействие продолжается. И как о этого всего откреститься, всё это обнулить в один момент? Для чего? Никакой логики. Азиатская конфедерация футбола – другой уровень. Да и не важно, какая организация. Можно куда угодно перейти, только надо понимать, что на новом месте придется начинать все с нуля. Есть ли смысл?».

Отметим, что после полномасштабного вторжения рф в Украину все клубы этой страны были отстранены от международных и европейских соревнований, в том числе и национальная команда россии. Ранее появилась информация, что на россии рассматривают возможность перейти в Азиатскую конфедерацию.

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Алексей Игонин сборная россии по футболу УЕФА Азиатская Конфедерация Футбола
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Источник РБК Спорт
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