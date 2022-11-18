В россии допускают выход из УЕФА и переход в Азиатскую конфедерацию футбола
Но еще надеются вернуться к официальным матчам
Российские клубы и сборные из-за вторжения рф в Украину отстранили от официальных матчей, поэтому со временем местная федерация может прийти к выходу из УЕФА, чтобы участвовать хоть в каких-то турнирах.
«Надо внимательно все проанализировать. Если в результате анализа и по прошествии времени станет понятно, что реальной возможности для наших клубов и национальных команд играть в УЕФА нет, значит, надо принимать какие-то решения.
«Нельзя же вообще не играть в международных турнирах. Такой вакуум долго продолжаться не может», – отметил бывший генеральный директор оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин.
Сейчас сборная страны-агрессора вынуждена проводить контрольные матчи с азиатскими сборными. В четверг сборная россии сыграла 0:0 с Таджикистаном.
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