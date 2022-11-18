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18 ноября 2022, 19:50 |
1432
11

В россии допускают выход из УЕФА и переход в Азиатскую конфедерацию футбола

Но еще надеются вернуться к официальным матчам

18 ноября 2022, 19:50 |
1432
11
В россии допускают выход из УЕФА и переход в Азиатскую конфедерацию футбола
marca

Российские клубы и сборные из-за вторжения рф в Украину отстранили от официальных матчей, поэтому со временем местная федерация может прийти к выходу из УЕФА, чтобы участвовать хоть в каких-то турнирах.

«Надо внимательно все проанализировать. Если в результате анализа и по прошествии времени станет понятно, что реальной возможности для наших клубов и национальных команд играть в УЕФА нет, значит, надо принимать какие-то решения.

«Нельзя же вообще не играть в международных турнирах. Такой вакуум долго продолжаться не может», – отметил бывший генеральный директор оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин.

Сейчас сборная страны-агрессора вынуждена проводить контрольные матчи с азиатскими сборными. В четверг сборная россии сыграла 0:0 с Таджикистаном.

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Источник Р-Спорт
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Комментарии 11
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-PhoeniX-
В принципе, логично. В целом, они азиаты. Да и Инфантино это поддержит
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+8
Станислав Лагуцкий
краще хай йдуть в африканський футбольний союз їм там місце
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
procol harum
Пора создавать КолымФА.
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+1
Burevestnik
процес поетапний
1. вихід з УЄФА
2.   ???
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+1
Remark
Эти все "решают". Как будто они что-то решают. С падалью и орками никто не хочет иметь дело. И сначала, перед тем чтобы что-то решать, не мешало бы у азиатской конфедерации футбола узнать хотят ли они их видеть. Азия это не только Туркменистан и Таджикистан, с которыми они играли товарки...
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0
Kylee Soprano
Идиоты... Хотя в Азиатской лиге там точно российские футболисты будут королями)))
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-5
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