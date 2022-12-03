Криштиану РОНАЛДУ: «Мы дали возможность Южной Корее победить»
Звездный португальский форвард – про поражение корейцам на ЧМ-2022
Звездный португальский форвард Криштиану Роналду прокомментировал поражение своей команды в матче 3-го тура ЧМ-2022 в группе H против сборной Южной Кореи:
«Мы дали им шанс на победу. Это была сбалансированная игра, мы очень хотели победить, должны быть довольны, потому что вышли из группы первыми. Имеет ли значение поражение? Никто не любит проигрывать».
Отметим, что матч Южная Корея – Португалия завершился со счетом 2:1 в пользу корейцев. Эта победа позволила Южной Кореи выйти в плей-офф турнира. Не смотря на поражение, Португалия вышла с первого места квартера и в 1/8 финала Мундиаля встретится со сборной Швейцарии.
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