Экс-президент Юветуса: «Роналду оказался слишком дорогим для клуба»

Бывший президент туринского «Ювентуса» Джованни Коболли Джильи поделился мнением о решении руководства клуба подписать звездного португальского форварда Криштиану Роналду:

«Судьи дадут оценку деятельности руководителей, и пока вина недоказана, презумпция невиновности действует на всех. Впрочем, «Ювентус» запутался в ряде ситуаций, проблемы начались еще давно.

Как видите, когда Андреа Аньелли стал президентом – это было позитивным событием, но и рискованным шагом, учитывая ответственность, которая лежит на его фамилии. Первая фаза руководства Аньелли была удачной, благодаря фундаментальной помощи Беппе Маротты команда воскресла и выиграла девять чемпионств Италии подряд, но все изменилось после прихода Роналду.

Аньелли хотел подписать Криштиану, потому что это принесло бы огромную прибыль от маркетинга и приблизило бы «Ювентус» к победе в Лиге чемпионов. Но Маротта не согласился с этим и покинул клуб.

В результате, оказалось, что инвестиции в Роналду были слишком дороги. Вместе с тем, Фабио Паратичи, который настаивал на подписании Криштиану, втянул клуб в новые инвестиции, которые перегрузили баланс и поставили клуб в сложное положение.

Не случайность, что «Ювентусу» пришлось привлечь 700 миллионов евро свежего капитала. Между тем, случалось еще больше ошибок, таких как приглашение Маурицио Сарри, тест на итальянское гражданство Луиса Суареса или проект Суперлиги.

Мировоззрение Аньелли сильно изменилось. У него всегда было завышенное видение будущего «Ювентуса», например, Суперлига. Также он слишком много брал на себя и пренебрегал информированием совета директоров. Такого нельзя делать с клубом, который размещен на бирже».

Отметим, что Джильи был президентом туринского Ювентуса с 2006 по 2009 год.

К слову, недавно Андреа Аньелли и Павел Недвед подали в отставку с руководящих постов Ювентуса.