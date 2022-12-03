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  4. Вратарь сборной Камеруна: «Великие игроки передо мной? Это просто имена»
Чемпионат мира
03 декабря 2022, 04:00 |
196
0

Вратарь сборной Камеруна: «Великие игроки передо мной? Это просто имена»

Дэвис Эпасси – про победу над сборной Бразилии

03 декабря 2022, 04:00 |
196
0
Вратарь сборной Камеруна: «Великие игроки передо мной? Это просто имена»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвис Эпасси

Вратарь сборной Камеруна по футболу Дэвис Эпасси прокомментировал победу своей команды в матче 3-го тура ЧМ-2022 по футболу в группе G над сборной Бразилии:

«Мы не вышли в плей-офф турнира, что было очень важно для нас. Но, в любом случае, мы можем гордиться тем, что сделали сегодня. Как себя чувствовал, когда передо мной были великие игроки? Для меня это не проблема, это просто имена. Когда вы играете в футбол, это 11 против 11, и у Камеруна тоже много качественных игроков. Бразильцы после матча сказали мне, что я провел отличную игру».

Отметим, что не смотря на сенсационную победу над бразильцами со счетом 1:0 Камеруну не удалось выйти в плей-офф турнира.

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Источник Marca
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