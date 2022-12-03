Легенда во всем. Роналду покорил еще один рекорд
Роналду – первый игрок в истории, нанесший 100 ударов по воротам на чемпионатах мира
В пятницу, 2 декабря, состоялся матч 3-го тура ЧМ-2022 по футболу в группе H между сборными Южной Кореи и Португалии. Игра завершилась сенсационной победой корейцев, которая позволила им выйти в плей-офф Мундиаля.
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду в этой игре довел свой показатель ударов по воротам соперника до ста на чемпионатах мира.
Он стал первым игроком, достигшим этой отметки (с 1966 года ведется статистика). На это 37-летнему португальцу понадобилось 20 матчей, в которых он забил 8 мячей.
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