Легенда во всем. Роналду покорил еще один рекорд

В пятницу, 2 декабря, состоялся матч 3-го тура ЧМ-2022 по футболу в группе H между сборными Южной Кореи и Португалии. Игра завершилась сенсационной победой корейцев, которая позволила им выйти в плей-офф Мундиаля.

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду в этой игре довел свой показатель ударов по воротам соперника до ста на чемпионатах мира.

Он стал первым игроком, достигшим этой отметки (с 1966 года ведется статистика). На это 37-летнему португальцу понадобилось 20 матчей, в которых он забил 8 мячей.