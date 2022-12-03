Наравне с Зиданом. Абубакар повторил «достижение» легендарного француза

В пятницу, 2 декабря, завершился матч 3-го тура ЧМ-2022 по футболу в группе G между сборными Камеруна и Бразилии. Игра завершилась сенсационной победой камерунцев со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил капитан сборной Камеруна Венсан Абубакар. После этого он получил вторую желтую карточку за то, что снял футболку при праздновании гола, и был удален с поля.

Венсан Абубакар стал первым игроком после Зинедина Зидана в финале ЧМ-2006 против Италии, забившим гол и получившим красную карточку в матче чемпионата мира.

Отметим, что Зидан был удален в финальном матче против Италии за то, что ударил головой в грудь защитника итальянцев Марко Матерацци.