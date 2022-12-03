По 3 гола. Пять ударных форвардов лидируют в списке бомбардиров на ЧМ

В пятницу, 2 декабря, завершились последние матчи группового этапа ЧМ-2022 в Катаре.

Каждая сборная сыграла по 3 игры. Во главе таблицы лучших бомбардиров чемпионата пребывают 5 игроков.

По три мяча на ЧМ-2022 забили:

Килиан Мбаппе (Франция) Альваро Мората (Испания) Маркус Рэшфорд (Англия) Коди Гакпо (Нидерланды) Эннер Валенсия (Эквадор)

Они забили по 3 гола за свои национальные команды. Мората та Мбаппе находятся выше других, так как в своем активе они имеют еще по одной голевой передаче.

Еще 18 футболистов забили по 2 гола на этом мундиале.

Ранее стали известны все участники 1/8 финала ЧМ-2022.