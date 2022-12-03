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Чемпионат мира
03 декабря 2022, 08:10 | Обновлено 03 декабря 2022, 08:23
3331
0

По 3 гола. Пять ударных форвардов лидируют в списке бомбардиров на ЧМ

Мбаппе, Мората, Гакпо, Рэшфорд, Валенсия возглавляют таблицу страйкеров

03 декабря 2022, 08:10 | Обновлено 03 декабря 2022, 08:23
3331
0
По 3 гола. Пять ударных форвардов лидируют в списке бомбардиров на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В пятницу, 2 декабря, завершились последние матчи группового этапа ЧМ-2022 в Катаре.

Каждая сборная сыграла по 3 игры. Во главе таблицы лучших бомбардиров чемпионата пребывают 5 игроков.

По три мяча на ЧМ-2022 забили:

  1. Килиан Мбаппе (Франция)
  2. Альваро Мората (Испания)
  3. Маркус Рэшфорд (Англия)
  4. Коди Гакпо (Нидерланды)
  5. Эннер Валенсия (Эквадор)

Они забили по 3 гола за свои национальные команды. Мората та Мбаппе находятся выше других, так как в своем активе они имеют еще по одной голевой передаче.

Еще 18 футболистов забили по 2 гола на этом мундиале.

Ранее стали известны все участники 1/8 финала ЧМ-2022.

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Источник Sport.ua
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