По 3 гола. Пять ударных форвардов лидируют в списке бомбардиров на ЧМ
Мбаппе, Мората, Гакпо, Рэшфорд, Валенсия возглавляют таблицу страйкеров
В пятницу, 2 декабря, завершились последние матчи группового этапа ЧМ-2022 в Катаре.
Каждая сборная сыграла по 3 игры. Во главе таблицы лучших бомбардиров чемпионата пребывают 5 игроков.
По три мяча на ЧМ-2022 забили:
- Килиан Мбаппе (Франция)
- Альваро Мората (Испания)
- Маркус Рэшфорд (Англия)
- Коди Гакпо (Нидерланды)
- Эннер Валенсия (Эквадор)
Они забили по 3 гола за свои национальные команды. Мората та Мбаппе находятся выше других, так как в своем активе они имеют еще по одной голевой передаче.
Еще 18 футболистов забили по 2 гола на этом мундиале.
Ранее стали известны все участники 1/8 финала ЧМ-2022.
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